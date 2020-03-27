Türkiye'de can kaybı 92 oldu

Türkiye için son durum bilgilerini sürekli olarak paylaşan Koca durumun bugün biraz daha ileriye gittiğini açıkladı. Son 24 saat içersinde 2 binden fazla hastalığı kapan kişinin tespit edildiğini toplamda hastalığa yakalanan kişi sayısının 6 bine yaklaştığını ve bugün ölen 17 kişiyle birlikte toplamda ölen sayısının 92'ye ulaştığını belirtti.

Tedbirler konusunda açıklama yapan Koca , en iyi tedbirin izolasyon olduğunu bunu prensip haline getirmenin gerektirdiğini belirtti.

Sokakta alınaccak önlemler arasıdna bazı kısıtlamalar yapılacağını , çalışma saatlerinde düzenlemeler yapılacağını , sosyal hareketliliğin minumuma indirileceğini ve teması en aza indirecek bir hayata yani monoton bir hayat tarzına geçilmesi için kısıtlamalar getirileceğini belirtti.

Bu sayede virüsün engellenebileceğini salgının hatta durdurulabileceğini belirtti.