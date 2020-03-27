Türkiye'de can kaybı 92 oldu

Anasayfa SAĞLIK Türkiye'de can kaybı 92 oldu
Türkiye'de can kaybı 92 oldu
Türkiye'de can kaybı 92 oldu admin Tarih: 2020-03-27 Saat: 22:03:20
Güncelleme : 2020-03-27 22:03:20Bu içerik 20 kez okundu.
Reklam

Türkiye'de can kaybı 92 oldu

Türkiye için son durum bilgilerini sürekli olarak paylaşan Koca durumun bugün biraz daha ileriye gittiğini açıkladı. Son 24 saat içersinde 2 binden fazla hastalığı kapan kişinin tespit edildiğini toplamda hastalığa yakalanan kişi sayısının 6 bine yaklaştığını ve bugün ölen 17 kişiyle birlikte toplamda ölen sayısının 92'ye ulaştığını belirtti.

Tedbirler konusunda açıklama yapan Koca , en iyi tedbirin izolasyon olduğunu bunu prensip haline getirmenin gerektirdiğini belirtti.

Sokakta alınaccak önlemler arasıdna bazı kısıtlamalar yapılacağını , çalışma saatlerinde düzenlemeler yapılacağını , sosyal hareketliliğin minumuma indirileceğini ve teması en aza indirecek bir hayata yani monoton bir hayat tarzına geçilmesi için kısıtlamalar getirileceğini belirtti.

Bu sayede virüsün engellenebileceğini salgının hatta durdurulabileceğini belirtti.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak