Sağlık Bakanı Koca: İçimizde bu virüsü taşıyanlar olabilir

Sağlık Bakanı tarafından korona virüsü hakkında bir takım açıklamalar geldi. Korona virüsünün artık artışı konusunda belirgin bir durum olmadığını zaten birçok ülkede virüsün farklı ülkelerde görülmesi nedeniyle kapılarını kapattığını ve bu sınırını kapatan ülkelere Türkiye de dahil olduğunu belirtti.

Toplam vaka sayısının 89 bine kadar ulaştığını ölen kişi sayısının 3 bini aştığını ancak bunun yanı sıra iyileşen insan sayısının da 45 bine kadar ulaştığı açıklandı. Bulaşıcılığı aşırı yüksek olan bu virüsün genç ve çocuk yaş grubunda fazla görülmediğini toplam vakaların mevsimselgrip gibi geçtiğini ancak %15 oranında ağır seyrettiği de görüldüğü belirtildi.

Sağlık bakanı tarafından sınırlarda daha fazla tedbir alındığını sınırdan gelmek isteyenlere muayene yapmadan içeriye alınmadığını bu nedenle de bu konuda rahat olunabileceğini ancak virüsün Türkiye'de görülmemesi hiç görülmeyeceği anlamına gelmediğini bu nedenle yine vatandaşların her zaman dikkatli olması talep edildi. Şu ana kadar 14 bin kişinin virüse karşı sağlık kontrolünü tamamladığını ve kimsede virüse rastlanmadığı açıkladnı. Sağlık sisteminin durumu rahatlıkla kontrol altında tutabilecek gücü olduğu söylendi.