Yarası çorbası denen olay doğru mu ?

Son zamanlarda internet üzerinde aşırı derecede korona virüsü hakkında öneriler, hipotezler ve birçok iddia ileri sürüldü. Bu iddilar bazen internet ortamında oluştu bazen de uzmanlar tarafından verildi.

Örnek olarak hastalıklar üzerine çalışan Eco Health firmasında çalışan Peter Daszak tarafından bulaşan virüsün yarasalarda bulunan bir virüs ile aşırı benzer olması sonrasında bu virüsün yarasadan bulaştığını iddia edip emin olduğunu belirtiyor.

Ancak Çin tarafından açıklanana göre virüs bir balık pazarından başlıyor ancak bunun tam net olarak açıklanması mümkün değildir çünkü virüslerin kuluçka dönemlerinde kendilerini belli etmemeleri nedeniyle tam konumu tespit edilemez.