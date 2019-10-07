Kamera konusunda kendisini aşan Pixel 4

Anasayfa TEKNOLOJİ Kamera konusunda kendisini aşan Pixel 4
Kamera konusunda kendisini aşan Pixel 4
Kamera konusunda kendisini aşan Pixel 4 Harun Güçlü Tarih: 2019-10-07 Saat: 19:29:09
Güncelleme : 2019-10-07 19:29:09Bu içerik 29 kez okundu.
Reklam

Henüz daha yeni kamera örneklerinin yeni ortaya çıkmasına rağmen bir anda tüm sosyal medya üzerinde çekilen örnekler paylaşıldığı zaman birçok kullanıcı şaşkınlık içersinde kaldı, bazıları bu fotoğrafların kesinlikle bir profesyonel makine tarafından çekildiğini iddia etti ancak fotoğrafların yeni Pixel 4 tarafından çekildiği doğrulandı. Daha önceki modellerinde de Pixel çok başarılı kameraya sahip diyebiliriz ancak kullanım açısından kesinlikle diğer rakiplerine göre sorun yaşayabilir.

Kamera olarak ne özellikleri var diyecek olursanız öncelikle Pixel 4 ve Pixel 4XL modeli olan cihazda kamera olarak 12 megapiksel ana kamerası olacak. Buna ek olarak 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olacak. 16 megapiksel telefoto özelliğine sahip olan bir lensi daha olacak. Son dönemlerde çok popüler olan geniş açılı lense de sahip olacak.

Ancak bu belirtilen özellikler zaten çoktan birçok cihazda net kullanılıyor ve iyi olanları da var ancak Pixel 4 örneklerine bakacak olursak bu özelliklerin birleşimi sonrasında ortaya müthiş bir kamera performansı çıktı diyebiliriz. Diğer cihazlardan farklı olarak bir özelliği daha var ki Srgb özelliğini daha iyi kullandığını ve geniş bir renk yelpazesi sunulmaktadır.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak