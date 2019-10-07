Kamera konusunda kendisini aşan Pixel 4

Henüz daha yeni kamera örneklerinin yeni ortaya çıkmasına rağmen bir anda tüm sosyal medya üzerinde çekilen örnekler paylaşıldığı zaman birçok kullanıcı şaşkınlık içersinde kaldı, bazıları bu fotoğrafların kesinlikle bir profesyonel makine tarafından çekildiğini iddia etti ancak fotoğrafların yeni Pixel 4 tarafından çekildiği doğrulandı. Daha önceki modellerinde de Pixel çok başarılı kameraya sahip diyebiliriz ancak kullanım açısından kesinlikle diğer rakiplerine göre sorun yaşayabilir.

Kamera olarak ne özellikleri var diyecek olursanız öncelikle Pixel 4 ve Pixel 4XL modeli olan cihazda kamera olarak 12 megapiksel ana kamerası olacak. Buna ek olarak 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olacak. 16 megapiksel telefoto özelliğine sahip olan bir lensi daha olacak. Son dönemlerde çok popüler olan geniş açılı lense de sahip olacak.

Ancak bu belirtilen özellikler zaten çoktan birçok cihazda net kullanılıyor ve iyi olanları da var ancak Pixel 4 örneklerine bakacak olursak bu özelliklerin birleşimi sonrasında ortaya müthiş bir kamera performansı çıktı diyebiliriz. Diğer cihazlardan farklı olarak bir özelliği daha var ki Srgb özelliğini daha iyi kullandığını ve geniş bir renk yelpazesi sunulmaktadır.