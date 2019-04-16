Kızamık vakaları 4 kat arttı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünya genelinde kızamık vakaların bu sene ilk 3 ayda geçen seneye göre 4 kat arttığını açıklandı. Aşılanmanın önemini tekrar belirten Dünya Sağlık Örgütü bu konuda bilgileri açık bir şekilde paylaşıyor.

Sadece aşı ile kolayca önlenebilecek bir hastalık olduğunu belirtti ve şu anda tüm dünyada yaygın olarak görüldüğü açıklandı. Geçen seneye göre bu senenin ilk çeyreği karşılaştırıldığı zaman dünyada kızamık vakalarının 4 kat arttığı açıklandı ve toplam sayı 112.163'e ulaştığı tespit edildi. En fazla artış görülen ülke ise Afrika oldu.

Daha sonrasında ise ongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Gürcistan, Madagaskar ve Ukrayna oldu. Hastalığın salgın boyutuna geldiği önlem alınması gerektiği açıklandı.