Gölcük'te üç köyde şarbon paniği oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Lütfiye Mahallesi'nde bulunan bir besi çiftliğindeki hayvanların bazılarında şarbon virüsü tespit edildi. Hemen bir takım testler yapılıyor ve Gölcük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri oraya giderek orada inceleme yapmaya başladılar.

Yapılan inceleme sonrasında Selimiye, Lütfiye ve Sofular köyleri karantina atltına alınarak hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Karantinaya alınan vatandaşlar ise hemen tedirginlik yaşandı.

Ayrıca hayvanların o mahallede aşılandığı açıklandı. Hastalığın olmadığı iddia edildi ve tedbir amacıyla karantina uygulandığı açıklandı. Aşılama işlerinin devam ettiği ve herhangi bir sıkıntı gözükmediği açıklandı. Karantinanın 3 hafta devam edeceği açıklandı.