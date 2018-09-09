Gölcük'te üç köyde şarbon paniği oldu

Anasayfa SAĞLIK Gölcük'te üç köyde şarbon paniği oldu
Gölcük'te üç köyde şarbon paniği oldu
Gölcük'te üç köyde şarbon paniği oldu admin Tarih: 2018-09-09 Saat: 16:35:20
Güncelleme : 2018-09-09 16:35:20Bu içerik 286 kez okundu.
Reklam

Gölcük'te üç köyde şarbon paniği oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Lütfiye Mahallesi'nde  bulunan bir besi çiftliğindeki hayvanların bazılarında şarbon virüsü tespit edildi. Hemen bir takım testler yapılıyor ve Gölcük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri  oraya giderek orada inceleme yapmaya başladılar.

Yapılan inceleme sonrasında Selimiye, Lütfiye ve Sofular köyleri karantina atltına alınarak hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Karantinaya alınan vatandaşlar ise hemen tedirginlik yaşandı.

Ayrıca hayvanların o mahallede aşılandığı açıklandı. Hastalığın olmadığı iddia edildi ve tedbir amacıyla karantina uygulandığı açıklandı.  Aşılama işlerinin devam ettiği ve herhangi bir sıkıntı gözükmediği açıklandı. Karantinanın 3 hafta devam edeceği açıklandı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler