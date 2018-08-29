Ankara'da şarbon paniği

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Ankara'da şarbon paniği
Ankara'da şarbon paniği admin Tarih: 2018-08-29 Saat: 22:42:18
Güncelleme : 2018-08-29 22:42:18Bu içerik 149 kez okundu.
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Ankara'da şarbon paniği

ESK tarafından 50 hayvan 3 gün önce şarbon hastalığına bağlı olarak itlaf edildi. Brezilya'dan Ankara Gölbaşı ilçesinde bulunan özel bir çiftliğe gelen 4 bin kurbanlıkların 50 tanesinde bu işlem uygulandı.

Paniğe neden olması sonrasında da Tarım ve Orman Bakanlığı veterinerleri tarafından  bu konuda müahale geldi ve çiftlik yakınlarında olan 10 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvana şarbon aşısı yaptılar.

Gelen açıklamalarda yerli hayvanlarda daha önce böyle bir soruna rastlanılmadığı söylendi. Hastalığın özel bir besihanede ithal edilen hayvanlardan çıktığı açıklandı.Ortaya çıkması sonrasında aşılama faaliyetleri hızlandırdı. 

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