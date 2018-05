Beyaz Eşyaların Bakım Süreleri

Bakım süreleri gelmiş olan beyaz eşyalarınızın Göksu Mah. 679/13 Sok. No 8-10B Buca / İZMİR adresinde yer alan iyetkiliservis.com servisi tarafından itina ile bakımları yapılmaktadır. Tarafımızca yapılan her Beyaz eşya tamiri sonrasında bir yıl geçerli olmak üzere bakım ve tamir garantisi uygulaması yapmaktayız. Beyaz eşyalar için bakımın büyük bir önemi bulunmaktadır. her beyaz eşyanın kendi bünyesinde bir kullanım ömrü bulunmaktadır. bu kullanım ömrünü aşmak beyaz eşyaların sık sık arızalanmasına neden olur. beyaz eşyaların sık sık arıza göstermemesi için her yıl düzenli olarak bakımlarının yaptırılması gereklidir. beyaz eşyaların bakımları ve tamirleri kesinlikle bu hususta bilgisi olmayan kişiler tarafından yapılmamalıdır. Zira beyaz eşyaların iç donanımlarını tam olarak bilmeyen kişiler tarafından yapılan tamirlerde ve bakımlarda beyaz eşyaların tehlike çıkartarak can ve mal kaybına neden olabildiği bilinmelidir. Beyaz eşya servisi olarak bizlere beyaz eşya tamiri ve beyaz eşya bakımı için ihtiyaç duyduğunuzda eğer İzmir ve çevre ilçelerde iseniz 0232 271 71 14 numaralı telefondan bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Derin dondurucu, buzdolabı, fırınlı ocak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, kombi, aspiratör, çamaşır kurutma makinesi, klima ve fırın tamir ve bakım işlemlerinin hepsini üstlenmekteyiz.

Kombi Bakımı

Çok uzun bir süreden beri ülkemizde kullanılmaya başlayan doğalgaz nedeni ile evlerde, işyerlerinde kısaca tüm yaşam alanlarında beyaz eşyaların arasında sayılan kombi kullanımı da bir hayli artmış durumdadır. Kombilerin kullanımları oldukça kolay ve tüm evin kalorifer peteklerini ısıtarak evlere ısı sağladığı için kullanım kolaylığından dolayı sürekli olarak kombi kullanımı artmaktadır. Kombiler kalorifer peteklerine bağlı olarak çalışmaktadır. Kalorifer peteklerinin temizliği ile birlikte yapılan kombi bakımlarından sonra kombilerin daha güçlü bir şekilde çalışmaya devam etmesi sağlanmaktadır. Kombi arızalarında kesinlikle bu hususta bilgisi olmayan kişiler kombi arızalarına müdahale etmemelidir. Zira kombi arızaları diğer beyaz eşyalardan daha fazla arıza giderme esnasında tehlike çıkartmaya müsait beyaz eşyalardan birisidir.