İğne Oyası Havlu Modelleri Tasarımı

İğne oyası havlu modelleri yeni yıllarda artış göstermesine rağmen devamlı olarak önümüze yeni modeller gelmektedir. Yeni modellerin gelmesi kadınların ilgisini çekmekte ve onları sevindirmektedir. Havluların kenarlarına yapılan bu işlemeler ile havlularınız normalin üzerinde bir gösterişe sahip olmaktadır. İğne oyası havluların yapılmaya başlanması çok eski tarihlere dayanmaktadır. Kadınlar eski zamanlarda iğne oyaları ile kendi duygu düşüncelerini yansıtmaktaydı. Aynı zamanda doğadan alıntı yapılarak yeni desenler ortaya çıkarılmıştır. Örneğin kar tanesi ve kiraz modeli gibi birçok modeli günümüze görebilmektesiniz. Bu eski alışkanlık zamanla yok olarak günümüze şıklık ve gösteriş olarak gelmiştir. İğne oyası ile süslediğiniz havlular hem mutfağınıza hem de banyonuza farklı bir hava katmaktadır. Birçok iğne oyası havlumodeli bulunmaktadır.

İğne Oyası Havlu Yapımı

İğne oyası havlu yapımında iğne ve ipek iplik kullanılmaktadır. İpliği iğne sayesinde küçük düğümler atılarak büyük figürler ortaya çıkarılmaktadır. Günümüzde naylon iplikle de iğne oyası yapılmaktadır. İpek iplik ile naylon iplik arasındaki farkı bu işten hiç anlamayan bir kişi bile kolayca fark edebilir. İpek iplik oldukça şık görünümlü figürleri ortaya çıkarmamızı sağlar. İğne oyası havlu kenarı yapımında dikkat etmeniz gereken birçok husus mevcuttur. Örneğin almış olduğunuz havlu ile yapacağınız iğne oyası figürünün uyumlu olması gerekmektedir. Havlunun üzerinde bulunan figür ve desenlere uyum sağlayacak renkte ip ve iğne oyası modeli seçilmesi gerekmektedir. Bu hususlara dikkat edilmediği takdirde yapmış olduğunuz uğraşlar boşuna gidecek ve ortaya kötü bir iğne oyası modeli çıkacaktır.

İğne Oyası Havlu Modelleri

İğne oyası ile ilgili hiçbir bilgi bilmeyen bir kişi bile internet sitelerinden istedikleri bilgileri kolayca alabilirler. İnternet sitelerinde detaylı anlatımlar ve videolu gösterimler sayesinde evinizde oturduğunuz yerden kolaylıkla bu modelleri yapabilirsiniz. Bu modelleri yaparak evinizde bulunan sıradan havluları farklı bir boyuta taşıyarak ayrı bir gösteriş katmış olacaksanız. Evinizde yapacağınız bu değişikliklerin yanı sıra ev ekonomisine büyük bir katkı sağlayabilirsiniz. Çalışmayan kadınlar için en ideal iş olanağı bile olabilmektedir. Ev işlerinden arta kalan zamanlarda iğne oyası havlu modelleri yaparak ev giderlerine katkı sağlayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz ürünleri internet sitelerinden de kolayca satabilirsiniz. Eskiden tuhafiyeler ile anlaşılırken şimdi daha kolay şekilde ürünlerinizi müşterilere tanıtabilirsiniz. Çalışan ve el becerisi olmayan kadınlar içinde kolaylıkla ulaşabilecekleri iğne oyası modelleri internet sitelerinde yer almaktadır. Herkes evinin her köşesini iğne oyası ile süsleyebilmektedir.