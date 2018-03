Dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı sanal kart yöntemi Paykasa yapısı itibariyle doğrudan güvenli alışverişe imkan tanıyan, kimlik bilgisi vermenize ihtiyaç duyulmaksızın alışveriş yapmanızı sağlanan bir yapıya sahiptir. Sanal kart olması sayesinde özel olarak her türlü kıyafet ve gıda da dahil olmak üzere, internet üzerinden alışverişin gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Euro para birimiyle diğer kredi kartlarıyla veya havale yöntemiyle temin edebileceğiniz kod sayesinde Paykasa’yı kullanabilir ve alışverişlerinizde hızlı sonuçlar alabilirsiniz. 16 haneli koda sahip olan her bir sanal kartta doğrudan müşterilere özel olarak bu kodların tahsis edilmesi mümkün oluyor. Ödeme tutarını kendinizin belirleyebiliyor oluşunuz, alışverişle ilgili her türlü bilgiye sahip olmanızı ve onayı sadece sizin vermenizi sağlar.

Paykasa Nedir?

Hızlı bir şekilde alışveriş yapabilmenizi sağlayan fakat bunun için kredi kartı bilgilerini vermeniz gerekmeyen bir ödeme yöntemidir. Bu sayede sadece kart numaranızı ve kartın size ait olduğuna dair bir bilgi isteniyor. Hem gece hem gündüz, her zaman için kullanıma uygun olması sayesinde özellikle online alışverişlerin hızlı gerçekleştirilebilmesi amacıyla çok sık kullanılıyor. Paykasa alma amacıyla başvurunuzu, satış noktalarına gerçekleştirebilir ve kredi kartlarıyla veya havale yöntemiyle yatırım sonrasında kartı temin edebilirsiniz. Böylelikle, Euro – TL para birimi de dahil olmak üzere pek çok birimle birlikte, Paykasa’nın minimum satış değerinin üzerinde olacak şekilde tek kullanımlık alım girişimlerinde bulunabilirsiniz. Kullan at yapısına sahip olan bir sanal ödeme yöntemi olduğu için, her zaman direkt olarak uzun süre önce kullandığınız kart bilgilerini saklamanıza gerek kalmıyor. Bu avantaj, çalınma sorununu da ortadan kaldırıyor.

Paykasa Nasıl Kullanılır?

Paykasa Türkiye genelinde binlerce kişinin kullanıma uygun durumda olan, özellikle lisanslı bahis içeriklerinin değerlendirilmesini sağlayan bir yöntemdir. Paykasa aracılığıyla sanal kartınızı en az 10 Euro olacak şekilde temin edebilir ve alışverişle ilgili uygulamaları, kimlik bilgilerinizi vermeksizin sonuçlandırabilirsiniz. Paykasa nereden alınır? Her zaman için yüklü miktarda stoğa ulaşabileceğiniz Paykasaal, pek çok farklı değere sahip olan Paykasa sanal kartının temin edilmesi için yanınızda olacaktır. Güvenli bir şekilde temin edebileceğiniz 16 haneli kod, belirlenen tarihe kadar her türlü online alışverişte kullanıma uygun durumda olacaktır. Sanal kartla ilgili olarak belirlenen tarihe dikkat etmeli, bakiyenizi mutlaka tarih bitmeden önce değerlendirmeniz gerekiyor. Daha önce ödeme gerçekleştirmediğiniz sitelerde dahi kullanım için sanal kart numaranızı belirtmeniz, işlem miktarını belirlemeniz yeterli olacaktır.

Paykasa Ödeme Yöntemi Güvenli Mi?

Ödemelerinizin anında gerçekleştirilebilmesini sağlıyor olması ilgi görüyor. Buna ek olarak, tanımadığınız sayfalarda dahi sizinle ilgili herhangi bir sorun oluşturacak bilgi bırakmaması sayesinde güvenli alışveriş imkanına sahip olabiliyorsunuz. Paykasa nasıl alınır? Paykasaal online bahis sayfasında yer alan özel satış seçenekleri sayesinde yükleme yapabilir ve sanal kartınızla alışveriş yapabilirsiniz.