Psikolojik testler geçen asırda zeka olarak geride olan bireyleri tespit etmek amacıyla hazırlanmaya başlanmıştır. Bu kişilerin tespiti yapılıp daha sağlıklı, doğru bir eğitim vermek amacıyla çıkılmıştır bu yola. Ancak günümüzde farklı amaçlara da hizmet etmektedir. Bir çok psikolojik hastalığın saptanabilmesi için hazırlanmış psikolojik testler mevcuttur. Bu testler hazırlanırken “normal” bireyler göz önüne alınarak hazırlanır. Aynı şekilde o hastalığın belirtileri de testin hazırlanmasında önemli bir yer tutmaktadır.

Depresyon Testi bireylerin depresyon düzeylerini saptamak amacıyla hazırlanmıştır bir testtir. Uluslararası standartlara göre hazırlanmış testlerin, dilimize uyarlanmış halidir. Bireyler kendilerini kötü hissettiklerinde, depresyonda olduğunu düşündüğünde bu testler aracılığıyla kısa zamanda net veriler elde edebilmek mümkündür. İnternette bulunan testlerin tanı amacıyla kullanılması doğru değildir. Ancak kişiler testten yüksek skor aldıklarında depresyonda olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu anlayabildiğinden profesyonel destek almaya yönelebilir. Bu yönüyle testler günümüz dünyasında oldukça faydalı olmaktadır.

Şizofreni Testi ise şizofreni hastalığını saptayabilmek amacıyla hazırlanmış bir testtir. Şizofreni hastalığının görülme sıklığı ortalama olarak %3-4 civarlarında seyretmektedir. Çok ciddi bir hastalık olduğu için teşhis edilebilmesi oldukça önem taşımaktadır. Ülkemizde şizofreni hastalarının %70’i henüz bir teşhis almadığı için internette yayınlanan bu testler sayesinde bir farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Şizofreni hastası olmasanız bile bu tür testleri paylaşarak insanlara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede şizofren olan bireyler bu durumun farkına varıp psikolojik destek alabilirler.

Bipolar Bozukluk Testi ise bipolar bozukluğu saptayabilmek için hazırlanmış bir test. Diğer bir adıyla iki uçlu bozukluk olarak geçmektedir. Kişinin kendini çok mutlu, engellenemez hissettiği manik dönemlerden hızlıca kendini kötü hissettiği, yalnız kalmayı istediği depresif dönemlere geçiş yapmasıdır. Yani çok mutlu olmak ile çok üzgün olmak arasında sıkça geçişler yaşanır. Bu hastalığın toplumda görülme oranı ise %4-5 civarlarındadır. Kişinin sosyal, iş ve ev yaşamını oldukça fazla etkilemektedir. Tedavi edilmediğinde bu kişiler hayatı boyunca ciddi problemler ile karşı karşıya kalabiliyorlar.

Elbette daha yüzlerce psikolojik hastalık ve psikolojik test bulunmaktadır. Bu yazımızda örnek teşkil etmesi adıyla, önemli olan 3 hastalığı ve testlerini inceledik. Psikolojik hastalıklar profesyonel bir destek ile tedavi edilebilirler. Önemli olan nokta kişilerin bu hastalığın farkına varıp bir uzmana gözükmesidir. Bu noktada hepimize düşen görev ise, bu tür testleri daha çok paylaşarak, insanların görmesini sağlayarak bir farkındalık oluşturmaktır. Bizler hasta olmasak bile bu hastalıktan muzdarip bir kişinin bir şeylerin farkına varmasını sağlayarak hayatını kurtarabiliriz.

Sosyal medya ve interneti toplumun, insanlığın faydasına kullanabilmek için yapabileceğimiz şeylerden yalnızca birisi. Depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk toplumda oldukça sık görüldüğü için bu konular hepimizin önceliği olmalıdır.