Gebelik Döneminde Yaşanan Sorunlar

Gebelik dönemi çiftler, özellikle de anne adayları için çok heyecan verici ve bununla birlikte de çok stresli bir dönemdir. Gerek doktor seçimi gerekse hormonlara bağlı duygu değişimleri birçok açıdan yeni bir hayata başlanması gibi sebeplerle içinden çıkılamaz bir hale dönüşebilmektedir. İstanbul doğum uzmanı açısından tecrübeli ve güvenilir doktorların bulunması ile diğer bölgelerden sıyrılmakla birlikte gebelik dönemine ayrıntıları ile birlikte eşlik etmektedir.

Duygusal ve fizyolojik değişimlerin çok fazla yaşandığı bu süreçte anne adayının yaşayabileceği bazı fizyolojik problemler açığa çıkabilmektedir. Bu problemlerden birçoğu gebelikte beslenme ve egzersiz programındaki küçük değişiklikler ile giderilebilmektedir. Gebelik döneminde yaşanabilecek problemlerden bazıları şunlardır;

Bulantı: Gebelik hormonlarının etkisi ile genellikle sabah saatlerinde kendini gösteren bulantının tıp literatüründeki tanımlaması emesis gravidarum ‘dur. Östrojen hormonuna bağlı olan bulantıyı koku hassasiyeti de desteklemektedir. Gebelik dönemindeki kadınların yaklaşık yarısının yaşadığı bu problemi en aza indirgemek için; dinlenmek, baharatlı ve yağlı yiyeceklerde kaçınmak, egzersiz programlarının aksatılmaması, bol sıvı tüketimi ve kafein içeren maddelerin tüketilmemesi önerilmektedir.

Gebelik hormonlarının etkisi ile genellikle sabah saatlerinde kendini gösteren bulantının tıp literatüründeki tanımlaması emesis gravidarum ‘dur. Östrojen hormonuna bağlı olan bulantıyı koku hassasiyeti de desteklemektedir. Gebelik dönemindeki kadınların yaklaşık yarısının yaşadığı bu problemi en aza indirgemek için; dinlenmek, baharatlı ve yağlı yiyeceklerde kaçınmak, egzersiz programlarının aksatılmaması, bol sıvı tüketimi ve kafein içeren maddelerin tüketilmemesi önerilmektedir. Kabızlık : Kabızlık gebelik döneminde sık rastlanan bir problemdir. Bunun nedeni gebelik hormonlarının anne adayının vücudundaki kaslarda gevşemeye neden olması ve bağırsak hareketlerinin yavaşlamasıdır. Gebelik döneminde kabızlık problemini aşmak için günde iki litre su içilmesi, egzersizlerin aksatılmaması ve tuvalet ihtiyacı oluştuğunda ertelenmemesi gerekmektedir.

Kabızlık gebelik döneminde sık rastlanan bir problemdir. Bunun nedeni gebelik hormonlarının anne adayının vücudundaki kaslarda gevşemeye neden olması ve bağırsak hareketlerinin yavaşlamasıdır. Gebelik döneminde kabızlık problemini aşmak için günde iki litre su içilmesi, egzersizlerin aksatılmaması ve tuvalet ihtiyacı oluştuğunda ertelenmemesi gerekmektedir. Yorgunluk ve Baş Ağrısı: Gebelik döneminde annenin yeterince dinlenmemesine bağlı olarak bitkinlik ve sürekli uyku hali yaşanabilmektedir. Aynı zamanda sinüzit ya da görme bozukluğuna bağlı olarak baş ağrıları yaşanmaktadır. Bu problemler için yürüyüşler ve dinlenme aksatılmamalıdır.

Gebelik döneminde annenin yeterince dinlenmemesine bağlı olarak bitkinlik ve sürekli uyku hali yaşanabilmektedir. Aynı zamanda sinüzit ya da görme bozukluğuna bağlı olarak baş ağrıları yaşanmaktadır. Bu problemler için yürüyüşler ve dinlenme aksatılmamalıdır. Kloazma (Gebelik Maskesi): Kloazma gebelik döneminde ciltte görülen lekelenmelere verilen isimdir. Gebelik maskesi olarak tanımlanan bu lekeler gebelikten sonra geçecektir. Aynı zamanda güneş ışınlarından kaçınmak da bu lekelenmeleri en aza indirmektedir.

Kloazma gebelik döneminde ciltte görülen lekelenmelere verilen isimdir. Gebelik maskesi olarak tanımlanan bu lekeler gebelikten sonra geçecektir. Aynı zamanda güneş ışınlarından kaçınmak da bu lekelenmeleri en aza indirmektedir. Ayaklarda Şişlik: Gebelik süreci ilerledikçe anne adayının ayaklarında şişlikler görülmesi sık yaşanan bir olaydır. Hücrelerarasındaki sıvının artması sebebi ile ödem toplayan anne adayı bu sorunun; tuz kısıtlaması, egzersiz ve bol su tüketimi ile aşılabileceği düşünülmektedir.

Detaylı bilgi için : Kadın Hastalıkları Uzmanı