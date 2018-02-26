Çocuklarda Uyku Düzensizliği Obeziteye Yol Açıyor

Obezite tüm dünyada aşılmaya çalışılan bir problem olmakla birlikte artık bebekler ve çocuklar da bu konuda büyük tehlike altında. Hareketsiz yaşam, sağlıksız hazır gıdaların tüketimi ve stresin baş neden olarak görüldüğü obezitenin çocuklarda görülme nedenlerinden biri de uyku düzensizliği. Günlük uyku ihtiyacı karşılanmayan çocuklarda yapılan araştırmalara göre sağlıklı uyku düzenine sahip çocuklara oranla obezite riski daha fazla. Bu nedenle ailelerin birtakım önlemler alması gerekiyor.

Çocuklarda beslenme alışkanlıkları, gebelik ve emzirme döneminde annenin beslenme alışkanlığı ile başlıyor. Emzirme dönemini yeterli süreçte tamamlayan çocukların; şeker ihtiyaçlarını paketlenmiş ürünlerden değil meyve şekeri gibi doğal ürünlerden karşılamaları tavsiye ediliyor. Aynı zamanda yapılan çalışmalarda çocukların mutfakta daha fazla zaman geçirmeleri ve mutfak becerilerini geliştirmeleri de obezite riskini azaltan faktörlerden biri olarak görülüyor.

Çocuklarda obezite tedavisi; beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve daha dengeli beslenme düzeninin uygulanması ile spora teşvik etmekle başlıyor. Unutulmamalıdır ki obezite sadece bir kilo verememe hastalığı değildir. Deri altında oluşan yağlanma ile birlikte iç organların da yağlanması ile gelişen bir hastalıktır. Bu nedenle gerekli önemlerin alınması, obezite teşhisi konulması ile birlikte tedavi sürecinin ertelenmemesi gerekmektedir.

Vücut kitle indeksi cerrahi müdahaleye uygun olan hastalarda obezite ameliyatı uygulanabilmektedir. Midenin küçültülerek gıda alımını minimuma indirmeyi amaçlayan bu ameliyatlar son yıllarda ülkemizde de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Özellikle İstanbul obezite cerrahisi alanında tecrübeli doktorların hizmet verdiği sağlık merkezleri ve hastaneler bakımından zengindir.

Obezite ameliyatından sonra hasta 1 yıl boyunca kilo vermektedir. 1 yılın sonunda hastanın kilosunu koruması için yaşam tarzında önemli değişlikler uygulaması gerekmektedir. Aksi taktirde kişinin tekrar kilo alma riski oluşabilmektedir.