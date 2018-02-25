Tüp Bebek Tedavisi Öncesinde Yaşam Tarzı Düzenlenmeli

Kısırlık tedavisinde uygulanan tüp bebek tedavisi uzun ve heyecanlı bir süreç olmakla birlikte tüp bebek tedavisine başlayacak olanların bilmesi ve dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikle tüp bebek tedavisinin hangi kısırlık nedenleri sonucu uygulanabileceğinden bahsetmek gerekmektedir. Genellikle tüplerin kapalı olması durumunda uygulanan tüp bebek tedavisi; çikolata kisti, yumurtalık rezervinin yetersizliği, rahim içerisindeki doğumsal anormallikler, cinsel enfeksiyonlar ve hastalıklar, miyomlar ve erkekte spermin az ya da hızının yetersiz olması nedenleri ile de uygulanabilmektedir.

Tüp bebek tedavisinin başarılı bir şekilde sonuçlanması için öncelikle anne adayının tedaviye başlamadan önce sigarayı bırakması, ideal kiloya ulaşması ve stresten uzak bir yaşam tarzı benimsenmesi, dengeli beslenilmesi, gerekli vitamin ve minerallerin destekle karşılanması gerekmektedir.

Tüp bebek tedavisini yürütecek olan doktorun bu alanda tecrübeli olması ise yine başarı oranını arttıran bir başka değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedavi öncesinde muayene ve gerekli tetkiklerin doğru zamanda ve uygun koşullarda yapılması gerekmektedir. Bu nedenle özellikle anne adayının tüp bebek uzmanı ile iletişiminin güçlü olması ve doktorun bilgi, tecrübe ve önerilerine güvenmesi de rahatlatıcı bir etkendir.

Tedavi süreci başlamadan önce baba adayının sperm değerleri açısından 3 gün cinsel ilişkiye girilmemesi gerekmektedir. Tüp bebek tedavisi sürecinde ise anne adayının doktorun bilgisi olmadan herhangi bir ilaç kullanmaması ve tahlil, kontrol ve muayene takvimini aksatmaması gerekmektedir.

Tüp bebek tedavisinin başarı oranı son yıllarda Türkiye’de de oldukça artmıştır. Özellikle gerekli tıbbi teknik ekipmanlar ile tam donanımlı sağlık merkezlerinde iyileştirici tüm koşulların yerine getirilmesi ile tüp bebek tedavisinden olumlu sonuçlar alınmaktadır. İstanbul tüp bebek uzmanı açısından oldukça tecrübeli doktorların bulunması ile çevre illerden de tedavi amaçlı gelen çiftlerin sayısı oldukça fazladır.

Tüp bebek tedavisi için unutulmaması gereken önemli bir konu da yaştır. Anne adayının yaşı ne kadar genç ise başarı oranı o kadar artmaktadır. Bu nedenle tüp bebek tedavisi düşünen çiftlerin bu süreci çok fazla ertelemeleri önerilmemektedir.