Kıl Dönmesi Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir

Kıl dönmesi her iki cinste ve her yaşta görülen bir problem olmakla birlikte genellikle 17 – 35 yaş arasındaki erkeklerde görülmektedir. Hastanın yaşam kalitesini düşüren ve ağrı, sancı gibi semptomlara neden olan kıl dönmesi problemi, özellikle çok fazla oturan ya da dar kıyafetler tercih eden, kıl yapısı yoğun olan kişilerde görülmektedir. Tıp alanında Pilonidal Sinüs adı verilen bu problem; vücutta dökülen kılların çoğunluklu kuyruk sokumunda ter yardımı ile deri altına geçmesi ve o bölgede iltihaplanmaya, enfeksiyona ve apseye sebep olmasına denilmektedir.

Kıl dönmesi tedavisi; iltihap için ağız yolu ile verilen tıbbi ilaçların yanı sıra kıl dönmesi sonucu apse olan bölgenin cerrahi müdahale ile tedavisi gerekmektedir.

Kıl Dönmesi Belirtileri

Kuyruk sokumunda akıntı olması

Bölgede kıllı ya da kılsız küçük delikler görülmesi

Şişlik ve apse

Ağrı

Muayene sırasında kıl dolu kesecikler

Ateş ve halsizlik

Kıl dönmesinin cerrahi yöntemlerle tedavisi son yıllarda daha az ağrı ve acı hissine neden olabilecek yeni uygulamalardır. Kıl dönmesi olan bölgenin temizlenmesi, iltihaptan arındırılması ve sonrasında deliğin kapatılması şeklinde uygulanan ameliyat sonrasında hastanın 2 ya da 3 gün hastanede kalması ve yaklaşık 10 gün kadar istirahat etmesi gerekmektedir. Pek çok hasta kıl dönmesinin tekrarlamasından korkmaktadır. Kıl dönmesi tekrarlayabilen bir problemdir ve tekrarlamasını önlemek için bol kıyafetler tercih edilmeli ve hijyene çok önem verilmelidir.

Genel cerrahi alanına giren gerek kıl dönmesi gerek tüp mide ameliyatı gerekse de meme kanseri gibi ciddi uygulamalar için doktor seçimine dikkat edilmelidir. Komplikasyon riskini en aza indirmek ve iyileşme sürecini konforlu bir hale getirmek amacı ile alanında uzman doktorların tedavi yöntemlerine ve önerilerine başvurulmalıdır.