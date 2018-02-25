Bypass Ameliyatı Nedir

Günümüzde en fazla ölüme sebep olan hastalıkların başında gelen kalp hastalıkları; tıp alanındaki çalışmalar ve teknolojik gelişmelerle birlikte yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanması ile birlikte başa çıkılmaya çalışılmakta ve bu oran mümkün olduğunca düşürülmeye çalışılmaktadır.

Kalp hastalıklarının en sık rastlanılan türü; kalbe kan iletimini sağlayan koroner arter adı verilen damarların daralması ya da tıkanmasıdır. Koroner arter bypass ameliyatları ise kalbe en sık uygulanan operasyonlardandır. Bypass ameliyatı sırasında tıkanmış olan damarın açılması ya da yeni bir damar eklenmesi ile kalbe kan akışının sağlanması işlemidir.

Koroner arter hastalığı mutlaka tedavi edilmesi gereken ve tedavi edilmediği sürece ölüm riski oluşturan bir problemedir. Bu problemin tedavisinde; ilaçla tedavi yöntemi, balon anjioplasti işlemi, stent uygulamaları ya da koroner bypass ameliyatlarıdır. Bu tedavi yöntemlerinin uygulanması her hastanın durumuna, yaşına ve sağlık öyküsüne dayanarak tercih edilmektedir.

Bypass Ameliyatı Hangi Durumlarda Uygulanır

Bypass ameliyatında karar verilmesi yukarıda da belirtildiği gibi hastanın yaşına, cinsiyetine ve sağlık öyküsüne bağlıdır. Ancak bir önemli etmen de tıkanmış ya da daralmış damarın risk derecesidir. Hastada;

Birden fazla damarda tıkanıklık ya da daralma gözlemleniyorsa

İlaç tedavisine cevap vermeyen göğüs ağrısı yaşanıyorsa

Kalbin kasılma gücü ve diğer fonksiyonları sekteye uğruyorsa

Sol ana koroner arter damarında daralma görülüyorsa bypass ameliyatı gerekmektedir.

Günümüzde kalp ameliyatı, teknolojinin imkanlarında faydalanılarak, tüm riskler kontrol altına alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle hastaların tedavi yöntemlerine başvurmaları önerilmektedir.

Gerek bypass gerekse kalp kapak ameliyatı gibi ciddi operasyonları geçiren hastaların yaşam tarzında önemli değişikliklere gitmeleri önerilmektedir. Kalbin yorulmaması için; alkol ve sigaradan, sağlıksız besinlerden uzak kalınmasının yanı sıra stresli durumlardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.