Vajinismus Problemini Fitoterapi Uzmanı ile Aşmak Mümkün

Vajinismus bugün birçok kadının aşmaya çalıştığı psikolojik tabanlı bir cinsel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünyada farklı coğrafyalarda birçok kadının yaşadığı vajinismus; genellikle din olgusunun yoğu olarak yaşandığı toplumlarda Batılı toplumlara oranla daha sık karşılaşılan bir problemdir.

Cinselliğin konuşulmasının ayıp olduğu Türkiye gibi toplumlarda birçok kadın vajinismus ile tek başına mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Çevresi ile bu problemi paylaşamayan, doktora başvurmaktan utanan kadınlar hem psikolojik açıdan hem fizyolojik açıdan hem de sosyal açıdan zarar görmeye devam etmektedir. Öyle ki kimi çiftler vajinismus problemini aşamadıkları için ayrılma kararı almaktadır.

Vajinismus probleminin nedenleri her kadında farklı olabilmektedir. Psikolojik sebeplerle yaşanabileceği gibi fizyolojik sebeplerle de cinsel ilişkiye girememe durumu ile karşılaşılabilmektedir. Bu problemi aşmada en büyük etken; çiftlerin birbirleri ile olan iletişimleri ve birbirlerini anlayışla karşılamalarıdır. Mümkünse tedavi yollarını birlikte aramaları ve alıştırmaları birlikte yapabilmeleri çok önemlidir.

Vajinismus tedavisi için birçok farklı yöntem uygulanabilmektedir. Bu tedavi yöntemlerinden önce kadının ayrıntılı bir muayeneden geçmesi gerekmektedir. Daha sonra mutlaka akademik eğitimini tamamlamış doktorlar tarafından uygulanabilen psikolojik terapiler ile GTAT uygulamaları ile fitoterapi uygulamalarından yararlanılabilmektedir.

Fitoterapi uygulamaları kişinin hem bağışıklık sistemini hem de psikolojik sağlığını iyileştirici özelliğe sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan bir tedavi yöntemi olan fizyoterapi; şifayı bitkilerden, ağaçlardan ve doğanın temelinde bulunan her maddeden bulmaktadır.

Fitoterapi uygulamaları ile vajinismus problemi yaşayan kadınların psikolojik durumlarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Farklı kokulardan ve tatlardan yararlanılan yöntemler sayesinde gerginlik azaltılmaktadır.