Çocuğum Neden Kekeliyor

Bebekler ilk 6 ayda heceleri ilk 1 yılda da kelimeleri dile getirmeye başlamaktadır. Ancak bazı faktörler çocukların konuşmalarını geciktirebilir, hece ve kelimeleri söylemeyi zor hale getirebilmektedir. Özellikle sesleri, heceleri ve kelimeleri tekrarlama ya da konuşma sırasında duraklama ya da sesleri uzatma gibi konuşma ritmini bozan problemler yaşanabilmektedir. Kekemelik olarak tanımlanan bu konuşma bozukluğu; çocuklarda daha sık olmakla birlikte yetişkinlerde de görülebilmektedir.

Bireyler arasındaki sağlıklı iletişimin sekteye uğramasına neden olan kekemelik; çocukların sosyal yaşamlarına ve kişisel gelişimlerine olumsuz yönde etki etmektedir. Kekemelik tedavisi mümkün bir problem olmakla birlikte nedenleri üzerinde kesin bir yargıya henüz varılamamıştır. 100 çocuktan yaklaşık 4’ünde erken dönem kekemelik belirtileri görülebilmektedir. Erken kekemelik belirtisi gösteren çocukların çoğunda ise bu sorun kendiliğinden geçebilmektedir. Konuşma terapisti yardımı ile tedavi edilebilen kekemelik; göz ardı edilmemesi ve ertelenmemesi gereken bir durumdur. Kekemelik belirtileri aşağıdaki gibi maddeleştirilebilmektedir.

Kekemelik Belirtileri

Çocuğun gelişiminde yaşıtlarına göre gerilik

Çocuğun işaretler ya da nidalarla iletişim kurması

Cümle kuramaması

Seslerin bazılarına özellikle de ‘R, S, K’ seslerini çıkaramama

Çok hızlı konuşma

Zamanı geldiği halde konuşmama

Sesleri ya da heceleri kısık söyleme

Bazı çocuklarda kekemelikle birlikte artikülasyon bozukluğu da görülebilmektedir. Çocuğun belli sesleri üretmekte zorluk yaşaması, motor becerilerinin gelişmemesi ve seslerin doğru şekilde çıkarılamaması olarak tanımlanabilen artikülasyon bozukluğu da konuşma terapisi ile tedavi edilebilen bir problemdir. İstanbul konuşma terapisti tercihlerinin zengin olduğu bir şehir olmakla birlikte konuşma bozuklukları hızlı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.