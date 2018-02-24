İkinci Burun Ameliyatında Doktor Seçimi Çok Önemli

Burun estetiği ameliyatları estetik ameliyatlar içerisinde en çok tercih edilen operasyon olmakla birlikte aynı zamanda çok önemli bir cerrahi müdahaledir. Burun organının solunum ve koku duyusu ile ilgili fonksiyonel özelliklerine zarar vermeden şekil açısından uygulanan estetik ameliyatlarda; öncesinde hasta ve doktorun ortak kararı ile belirlenecek olan burun tasarımının çok iyi bir şekilde yapılması, doktorun uygulama aşaması ve hastanın iyileşme sürecinde gerekli önlemleri alması; ameliyatın başarısını etkileyen faktörlerdendir. Ancak bazı durumlarda özellikle doktorun tecrübe sahibi olmaması ile ilgili bazı aksaklıklar yaşanabilmektedir.

Estetik burun ameliyatından önce burun tasarımının gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi, hastanın solunum yolundaki ve sinüslerindeki problemlerin ameliyat öncesinde tedavi edilmesi, ameliyat sonrasında bakım büyük önem taşımaktadır. Ameliyatın başarısız olduğu durumlarda; hasta burun şeklinden memnun olamayabilir, koku duyusunu kaybedebilir ya da en önemlisi sağlıklı nefes alamsı engellenebilmektedir. Bu nedenle ikinci burun ameliyatına ihtiyaç duyulabilmektedir.

İkinci burun ameliyatının başarı oranı ne ilk uygulamanın başarı oranından düşüktür. Bunun sebebi üzerinde uygulama yapılmış dokularda düzeltme imkanının kısıtlı olmasıdır. Bu nedenle burun estetiği uygulamalarının amacı sağlıklı hali koruyarak doğal bir görünüm elde etmek olmalıdır. Çok fazla küçültülen, burun delikleri çok fazla daraltılan, ihtiyaç duyulmadığı halde burun kemiği alınan ya da burun ucuna çok yoğun yapılan müdahalelerde ikinci burun ameliyatı riski daha fazladır.

Burun ameliyatını gerçekleştirecek olan doktorun tecrübeli, alanında uzman ve mümkünse daha önce estetik burun ameliyatı gerçekleştirmiş olmasında fayda vardır. Tecrübe arttıkça komplikasyon riski azalmakta ve ameliyatın başarı oranı yükselmektedir. Bütün bunlarla birlikte operasyon sonrasında doktorun önerilerine eksiksiz bir şekilde uyulması ve gerekli kontrollerin aksatılmaması da başarı oranını yükseltmektedir.