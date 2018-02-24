En Çok Yüz Estetiği Uygulamaları Tercih Ediliyor

Güzellik algısının her dönemde teknolojik ve bilişsel imkanlara bağlı olarak değişmesi güzellik yöntemlerinin de değişmesini sağlamıştır. Teknolojinin gelişmesi hiç kuşkusuz tıp alanında da Rönesans etkisi göstermiş ve estetik uygulamaların vücudun farklı bölgelerine uygulanmasını sağlamıştır.

İçinde bulunduğumuz modern çağda estetik uygulamaların çoğu cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Özellikle kadınların tercih ettiği yüz estetiği uygulamaları son dönemde sıklıkla başvurulan güzellik yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle çalışan kadın nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde daha fazla uygulanan yöntemler ülkemizde İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Gerek cerrahi gerekse ameliyatsız yüz estetiği Ankara’da sıklıkla tercih edilmektedir. Daha genç ve güzel bir görünüm için, daha orantılı bir yüz şekli kazanma amacıyla uygulanan yöntemlerden bir diğeri olan burun estetiği Ankara’da yeni nesil teknolojik imkanların da kullanılarak gerçekleştirildiği bir merkezdir. Aynı zamanda yüz germe Ankara’da belirli bir yaşın üzerindeki kadınlar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Yüz estetiği uygulamaları genel hatları ile aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir;

Dudak estetiği

Kulak estetiği

Burun estetiği

Gözkapağı estetiği

Alın germe

Yüz ve boyun germe

Kaş kaldırma

Cerrahi yöntemlerle uygulanan estetik operasyonların tümünde tüm risk faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle alanında uzman ve tecrübe kazanmış doktorların tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda ameliyat öncesinde doktorlar iletişimin güçlü bir şekilde kurulması, isteklerin açık ve net bir şekilde anlatılması ameliyat sonrasında oluşacak görünümden tatmin olma oranını yükseltmektedir. Özellikle burun ameliyatlarında beklentilerin doğal olana en yakın şekilde belirlenmesi hem organın fonksiyonel özelliklerinin kaybedilmemesinde hem de estetik bir görünüm kazanılmasında yardımcı olmaktadır.