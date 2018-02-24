Diş Sıkması Ciddi Problemlere Yol Açıyor

Diş sıkma problemi bilinçdışı şekilde gelişen bir problem olmakla birlikte stresli ve yorgun günlerde daha çok yaşanmaktadır. Uyku sırasında vücudun rahatlaması ve dinlenmesi gerekirken stresli durumlarda kişi kendini istemsiz bir şekilde sıkmaktadır. Çene kasları uyku sırasında en fazla aktif olan kaslardır. Bu nedenle aşırı diş sıkmaları yaşanmakta ve ciddi problemlere yol açmaktadır.

Diş sıkması;

Dişlerde aşınma

Diş eti çekilmeleri

Sıcak – soğuk hassasiyeti

Çene kemiğinde ağrı ve ses

Dişlerde ağrı

Kulak ağrısı

Baş ağrısı

Boyun ağrısı gibi kişinin yaşam kalitesini düşüren ve konforunu olumsuz bir şekilde etkileyen semptomlara sebep olmaktadır.

Diş sıkması problemi; yapılan son çalışmalar sonucunda botoks ile giderilebilmektedir. Botoks uygulaması yapılan yerde kas liflerinde çalışma azalarak sıkmanın mümkün olamaması sağlanmaktadır. Yaklaşık 6 ay etkisi devam eden botoks, ay sonunda kasların tam anlamıyla eski gücüne dönemeyerek sıkma refleksini gerçekleştiremez. Böylece diş sıkması tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Botoks ile diş sıkma tedavisi Ankara’daki birçok diş kliniğinde uygulanabilmektedir. Özellikle Ankara Estetik Diş Hekimi bu konuda başarılı sonuçlar alınan hekimlerin hizmet verdiği bir kliniktir.

Diş eti hastalıkları, diş sıkma problemleri ya da diş yapısı ile renginde görülen deformasyonlar; kişinin hem fizyolojik sağlığını hem de yaşam kalitesini etkilemektedir. Aynı zamanda sosyal çevrelerinde de bazı güven problemlerine yol açabilmektedir. Çankaya diş hekimi seçeneklerinin zengin olması; bu problemlerin giderildiği ve hem sağlıklı hem de estetik dişlerin ön plana çıkmasını sağlamaktadır.

Estetik diş uygulamaları insanlar tarafından çok pahalı ve lüks bir uygulama olarak görülse de özellikle implant uygulaması; doğal diş görünümüne en yakın ve en dayanıklı estetik diş onarım uygulamasıdır. Diş implantı Ankara’da tedavi süreci ve fiyatlandırma konuları ayrıntılı bir muayene sonrasında belirlenmektedir.