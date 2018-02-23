Ameliyatsız Varis Tedavisinde Uygulanan Yöntemler

Varis genellikle uzun süre ayakta kalan kişilerde görülen toplardamarların kapakçık deformasyonları sonucu oluşan problemlere denilmektedir. Bu problemde toplardamarlar genişlemekte ve kıvrıntılı bir hale gelerek deri altında görünmektedir. Kişiyi kozmetik olarak rahatsız etmesinden çok ağrı ve ileri safhalarda görülen bacak yarası ve ayak yarası rahatsız etmektedir. Özellikle bacaklarda görülen varisler; yerçekiminin de etkisi ile uzun süre ağırlık taşımak durumunda olan damarlarda sıklıkla görülen problemlerdir.

Varisler genellikle; ileri yaşlardaki kişilerde, ailesinde varis görülen kişilerdeki gebelik ve menopoz dönemi gibi hormonal değişimlerin yoğun olduğu dönemlerde, şişman kişilerde ya da damar tıkanıklığı problemi yaşayan kişilerde görülmektedir. Belirtileri ise; çabuk yorulma ile birlikte bacaklarda şişlik, ayak tabanlarında ve topuklarında ağrı, bacaklarda uyuşukluk hissi gibi bulgulardır.

Varis tedavisi için birçok farklı yöntem uygulanmaktadır ve her hasta için durumuna özel tedavi yöntemi belirlenmektedir. Ameliyatlı ve ameliyatsız varis tedavi yöntemleri bulunan varis problemi; ileri safhalarda yara ve dolayısı ile enfeksiyon riskine yol açacağından tedavisi ertelenmemelidir.

Varis tedavisinde ameliyatlı ya da ameliyatsız yöntemler tıbbi olanaklar ile gerçekleştirilmelidir. Damar hastalıkları doktoruna başvurulmalıdır. Varisin bir hastalık olduğu unutulmamalı ve sülük, tek başına varis çorabı, çeşitli merhemleri denemek yerine bir uzman doktora başvurulmalıdır. Ameliyatsız varis tedavisinde kullanılan yöntemler şu şekildedir;

Lazer: Ultrason eşliğinde hasta olan safen toplardamarına iğne ile girilmektedir. Katater yardımı ile lazer enerjisi verilerek birkaç seansta tedavi edilebilmektedir.

Ultrason eşliğinde hasta olan safen toplardamarına iğne ile girilmektedir. Katater yardımı ile lazer enerjisi verilerek birkaç seansta tedavi edilebilmektedir. Radyofrekans: Öncesinde Doppler görüntüleme teknolojisi ile değerlendirilen varisler; ultrasonografi görüntüleme sistemi eşliğinde hastalıklı toplardamara katater yerleştirilerek gerçekleştirilen tedavi yöntemidir.

Öncesinde Doppler görüntüleme teknolojisi ile değerlendirilen varisler; ultrasonografi görüntüleme sistemi eşliğinde hastalıklı toplardamara katater yerleştirilerek gerçekleştirilen tedavi yöntemidir. Skleroterapi: Halk arasında iğne tedavisi olarak adlandırılan Skleroterapi yönteminde de renkli Doppler değerlendirmesi gerekmektedir. Varisin büyüklüğüne göre kullanılan solüsyonlar yardımı ile ilaç enjeksiyonu yapılmaktadır. Bu yöntem genellikle 2 ila 4 seans uygulanmaktadır.

Halk arasında iğne tedavisi olarak adlandırılan Skleroterapi yönteminde de renkli Doppler değerlendirmesi gerekmektedir. Varisin büyüklüğüne göre kullanılan solüsyonlar yardımı ile ilaç enjeksiyonu yapılmaktadır. Bu yöntem genellikle 2 ila 4 seans uygulanmaktadır. Köpük: Köpük haline getirilmiş ilacın hastalıklı safen toplardamarına enjekte edilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir. Bu tedavi yönteminin ciddi riskleri olduğu bilinmeli ve tecrübeli doktorlara başvurulmalıdır.

Köpük haline getirilmiş ilacın hastalıklı safen toplardamarına enjekte edilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir. Bu tedavi yönteminin ciddi riskleri olduğu bilinmeli ve tecrübeli doktorlara başvurulmalıdır. Yapıştırma (Zamk): Bu yöntem hastalıklı safen damarın içine tıbbi yapıştırıcı enjekte edilerek damarın kendi kendine yapışmasını sağlamaktadır. Diğer ameliyatsız tedavi yöntemlerine göre daha konforlu bir tedavi yöntemi olduğu için daha sık tercihe edilmektedir.

Bu yöntem hastalıklı safen damarın içine tıbbi yapıştırıcı enjekte edilerek damarın kendi kendine yapışmasını sağlamaktadır. Diğer ameliyatsız tedavi yöntemlerine göre daha konforlu bir tedavi yöntemi olduğu için daha sık tercihe edilmektedir. Mekanik ve Kimyasal (ClariVein): Yeni geliştirilmiş bir yöntem olmakla birlikte %97 başarı oranına sahiptir. Damar içerisine gönderilen katater yardımı ile hastalıklı toplardamarın tahriş edilerek büzülmesi sağlanmaktadır. Daha sonra skleroterapi ilacı ile damar katılmaktadır.

Varis tedavisinde uygulanan ameliyatsız yöntemlerde;