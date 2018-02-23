Genç Anne Adayları Doğal Doğumu Tercih Ediyor

Teknolojiyle birlikte ilaç sanayinin gelişmesi de hastalıkların tanı ve tedavisinin daha hızlı, aynı zamanda da konforlu bir şekilde gerçekleştirilmesi yadsınamayacak ölçüdedir. Ancak kullanılan ilaçların faydaları olduğu kadar insan vücudunda yan etkilere sahip olması da özellikle gençlerin doğal tedavi yöntemlerine yönelmesine neden olabiliyor. Üstelik sadece sağlık alanında değil; hayatın her alanında doğal olanı yaşama çabası büyük ilgi görüyor.

Doğal beslenme, hijyen ürünlerinin doğal olanlarını tercih etme, doğal maddelerden üretilen ürünlerin kullanılmasının yanı sıra genç anne adayları artık doğal doğum sürecini tercih ediyor.

Doğal doğum; hamilelik süreci boyunca anne adayının hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan kendisini doğum anına hazırladığı ve doğum anında da herhangi bir ilaç, anestezi ya da kesiye ihtiyaç duymamasıdır.

Yoga, meditasyon, nefes teknikleri ve bunlarla birlikte spiritüel olarak kendisini hazırlayan genç annenin doğum anına, mutlaka tıp eğitimi almış kadın doğum uzmanı eşlik etmelidir. Herhangi bir komplikasyon anında müdahale edilebilmesi için bu konu asla göz ardı edilmemeli; anne ve bebeğin sağlığı tehlikeye atılmamalıdır. İzmir doğal doğum alanında birçok kliniğin olduğu bir bölgedir. Hem hamilelik hem de doğum sürecinde anne adayının stresten uzak bir şekilde bebeğini karşılamaya hazırlanması büyük önem taşıyor. Gebelik takibinin yanı sıra hamilelik sürecinin daha kaliteli yaşanmasını sağlayan meditatif aktiviteler de uzman eşliğinde gerçekleştirilmelidir.

Doğal doğumun yanı sıra strese bağlı adet düzensizliğinin de giderilmesinde etkin olan yoga ve meditasyon kişinin iç huzuru ve zihinsel hareketlerini olumlu yönde etkiliyor Bunlarla birlikte İzmir kızlık zarı dikimi, genital estetik ve kürtaj uygulamalarında da alanında tecrübeli doktorların hizmet verdiği bir bölge olarak karşımıza çıkıyor.