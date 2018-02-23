Kronik Bademcik İltihaplanmasında Cerrahi Müdahale

Bademcikler lenfoid dokudan oluşan ve boğazın her iki tarafında bulunan vücudu enfeksiyonlara karşı koruma görevini üstlenmiş organlardır. Tonsilla yani bademcikler bazı durumlarda özellikle de çocukluk çağında iltihaplanabilmekte ve koruma görevi yerine vücut için daha sağlıksız bir hale gelebilmektedir.

İltihaplanan bademcikler; boğazda ağrı, baş ağrısı, terleme, eklem ağrıları, ateş ve yutma güçlüğü gibi semptomlara neden olmaktadır. İlaç ve antibiyotikle tedavi sürecinin uzaması özellikle çocuk hastalarda sağlıklı gelişimi etkileyebilmektedir. Bu nedenle bademcik ameliyatında en sağlıklı yöntem cerrahi müdahaledir. Bununla birlikte geniz etinin iltihaplanması da benzer ve daha ciddi semptomlara neden olabilmektedir. Burun yolu ile vücuda giren virüslere karşı korum görevi üstlenen geniz eti de bazı durumlarda büyüyebilmektedir. Bu durumun sonucunda;

Horlama ve uyku apnesi

Burun tıkanıklığı ve buna bağlı ağzı açık uyuma

İşitme kaybı

Tat ve koku kaybı ile birlikte ağız kokusu ve iştahsızlık

Sağlıklı fiziksel gelişimde aksama

Geniz eti büyümesi aynı zamanda orta kulak iltihaplanmasına da neden olmaktadır. Geniz eti büyümesi ve kronik bademcik iltihaplanması genellikle birlikte görülen problemler olmakla birlikte antibiyotik tedavisinin sık uygulanması çocuğun fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bademcik ve geniz eti ameliyatı ile semptomların giderilmesi sağlanabilmektedir.

Genel anestezi altında uygulanan ve yaklaşık 1 saat süren bademcik ve geniz eti ameliyatı öncesinde; gerekli muayene ve testler sonucunda doktor burun eti küçültme işlemine de ihtiyaç duyabilmektedir. Bu durumda çocuğun belirtileri doktora çok net bir şekilde aktarılmalı ve tedavinin ertelenmemesi gerekmektedir. Tecrübeli bir kbb uzmanı tarafından gerçekleştirilecek olan ameliyatlar bütününden sonra semptomlar ortadan kalkacak ve çocuğun konforlu bir şekilde sosyal ve fiziksel gelişimi sağlanacaktır.