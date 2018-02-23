Vajinismus’un Sizi Esir Almasına İzin Vermeyin

Vajinismus, cinsel ilişki sırasında kadının istemsizce kasılarak cinsel birleşmenin tamamlanmasına izin vermemesi durumudur. Genellikle kapalı toplumlarda daha sık karşılaşılan bu sorun kısa süreli bir tedavi ile giderilebilmektedir.

Vajinismus nedenleri her kadında farklı olabilmektedir. Geçmişte yaşanılan kötü cinsel deneyimler, ailenin çok baskıcı bir tutum sergilemesi ya da cinsel eğitimin yanlış verilmesi gibi nedenlerin olabildiği gibi fizyolojik bulgular da vajinismus problemine neden olabilmektedir. Günümüzde pek çok kadın vajinismus sorunu yaşarken bu durumu eşi ile konuşamamakta, ailesi ve arkadaşları ile paylaşamamakta ve doktora başvurmaktan çekinmektedir. Ancak vajinismusun utanılacak ya da ayıplanacak bir problem olmadığı unutulmamalıdır. Psikolojik sorunlara yol açabilecek derecede uzun süreli yaşanan vajinismus problemlerinde süreç çiftlerin ayrılması ile son bulabilmektedir. Bu nedenle zaman kaybetmeden tedavi yöntemlerine başlanması gerekmektedir.

Vajinismus problemi özellikle uzun süreli ilişkilerde sadece kadının sorumluluğunda değil; erkeğin de üstlenmesi gereken bir problemdir. Bu nedenle eşlerin tedavi sürecinde kadınları yalnız bırakmaması ve iletişimlerinin kopmaması ve destek olunması tedavi sürecini daha kısa ve konforlu hale getirmektedir. Vajinismus tedavisi, her kadında farklı şekillerde yürütülmektedir.

Öncelikle ayrıntılı bir fizyolojik tedavi ile başlayan tedavi süreci daha sonra terapi ve ev egzersizleri ile devam etmektedir. Kadının total sağlık durumu, psikolojik durumu, yaşam tarzı ve hayat görüşü bu problemin tedavi sürecinde etkili olabilmektedir.

Türkiye gibi kapalı toplumlarda vajinismus, genital estetik ya da kızlık zarı dikimi gibi uygulamalar sır olarak saklanmaktadır. Hatta kadınların büyük bir çoğunluğu bu konular için doktora gitmekten korkmaktadır. Vajinismus tedavisi için mutlaka alanında uzman doktorların kılavuzluğuna başvurulmalıdır. Yanlış uygulanan tedavi yöntemleri çok daha ciddi problemlere yol açabilmektedir.