MEB Onaylı Kalıcı Makyaj Eğitimi

Günümüzde bir çok bayan sabah saatlerinde okuluna ve işine gidebilmek için bir çok zaman harcamaktadır. Makyaj yapmak bayanlarda yoğunlukla sabahtan akşama kadar korumak da bir hayli zor olmaktadır. Bu da son zamanlarda adı bir hayli sıklıkla duyulan kalıcı makyajı gündeme getirmektedir. Kalıcı makyajın tüm tekniklerinin öğrenilmesi için kalıcı makyaj kursu tercihleri bir çok kişi tarafından seçilmekte ve bu işlemler tamamen öğrenildikten sonra ticaret sertifikası da birlikte alınmaktadır. Kuaförlerin ve cilt bakım merkezlerinin yapabileceği bu sistem kalıcı makyajın bayanlar tarafından da tercih nedeni oldu. Çünkü bu sistemi benimseyen bayanlar sürekli makyaj yapmaktan kurtulacakları gibi, yaptıkları makyajın hemen silinmediğini gördüklerinde de kendilerine makyaja harcadıkları süre de kalacaktır.

MEB onaylı kalıcı makyaj kursu içeriğinde bir çok kalıcı makyaj ile alakalı sisteme ait olan makyaj tekniklerinin eğitimi alınmaktadır. Bu eğitim Microblading kursu sayesinde saç ve kaş problemi olan kişiler bu sistemi tamamen öğrendikten sonra yapabilmektedirler. Microblading yöntemi ile daha önceden dökülmüş olan saçlar ve kaşlar veya doğuştan olan problemler düzeltilerek tamamen üç d sistemi ile geriye kazanılmaktadır. Bu yöntem ile yapılan işlemlerin mutlaka hijyenik alanda dikkat edilebilir olması gerekmekte ve bilinçli olan eğitim almış kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Yapılan tüm işlemlerden sonra kişinin görüntüsünde kendi orijinal saçları ve kaşları ile bir fark bulunmamaktadır.