Canlıların beslenme ve bakım ihtiyaçları dışında barınma ihtiyaçları da önemlidir. Barınma ihtiyacını karşılayamayan canlılar bir süre sonra sert doğa olaylarına yenik düşmektedir. Bunların aksine sahiplenilen ve ev ortamına ya da herhangi bir yaşam alanına alınan canlılarda bu risk azalmaktadır. Fakat kendi doğasından uzaklaşan bu canlılar bir süre sonra kendi doğalarına yabancı kalacaklardır. Kendi doğalarından uzak kalmamaları için sosyal çevre ile olan ilişkilerinin devamlılığı sağlanmalıdır. Çevre ile olan iletişimi kendi doğası dışında da yaşasa asimile kalmayacaktır.

Bunların yanında canlıların kendi yaşadıkları ortamları dışında farklı çevre koşullarında yaşamaya da alıştırılması gerekir. Sürekli kendi alanında yaşayan canlıların farklı bir ortama götürüldüğünde agresif tavırlar ve uyumsuzluk göstereceklerdir. Örneğin; herhangi bir iş durumunda evcil hayvanınızı emanet edecek bir yer bulduğunuzda, gideceği yere uyum sağladığı takdir de rahat edecektir. Bunun için sosyal çevre ile olan iletişimi sağlanmalıdır.

Köpek Pansiyonu Gaziosmanpaşa çevresindeki evcil hayvanlar için barınma ihtiyaçlarını karışılacak yerler kurulmuştur. Bu pansiyon alanlarında köpeklerin bakımı, beslenmesi, barınması, eğlence ve oyun aktiviteleri gerçekleştirilmektedir. Örneğin; büyük şehirde yaşayan bir kimsenin herhangi bir acil işi durumunda köpeği varsa ve emanet edecek bir yer bulamıyorsa bu tür Köpek Oteli ne emanet olarak almaktadır. Köpeklerin kalacağı gün sayısı kadar bakımları, temizliği, beslenmesi, oyunları vb. etkinlikleri kurumun sorumluluğuna girmektedir.

Gaziosmanpaşa yakınlarındaki bu pansiyonlar hayvanseverler için kolaylık sağladığı gibi faydalı hale gelmiştir. Köpeklerin emanet edilmesi ve sahiplerinin onları gelip alana kadar geçireceği sürede köpeklerin her türlü bakım ve ihtiyaçları kurum tarafından karşılanır. Herhangi bir sağlık probleminde hazır bekleyen uzman eğitmen ve veterinerler ile olaya müdahale edilmektedir. Bunların dışında uzaktan gelen bir kişinin köpeği ile barınabileceği yer arayışına girdiğinde, bu tür pansiyonlarda kalmak yer telaşının önüne geçecektir.

Pansiyon İçerisinde Verilen Hizmetler;

-Günlük beslenme, bakım, temizlik, barınma, oyun vb. ihtiyaçların karşılandığı etkinlikler düzenlenmektedir.

-Can güvenliği için sağlık gözetimi altında hizmetlerin verilmesi.

-Evcil hayvanların beslenme alışkanlıklarına göre besin ve besin içeriklerinin sağlanması.

-Evcil hayvanların türlerine göre ve karakter yapısına göre hazırlanan etkinlikler ve programların mevcut olması.

-Uzman eğitmenler tarafından köpeklerin kaldığı süre boyunca sosyal çevre ile olan uyumunu geliştirme gibi etkinliklere dâhil edilmesi.

-Oyun saatleri ve diğer eğlenceli etkinliklerin düzenlenmesi, evcil hayvanların sıkılmadan ve agresif tavrını ortaya çıkarmadan zaman geçireceği programlar dahildir.

-Evcil hayvanı ile birlikte kalmak isteyen kişiler için özel odaların mevcut olması ve günlük öğün saatlerinin isteğe göre beraber ayarlanması sağlanır.

-Saatlik, günlük, haftalık ya da aylık olarak köpeklerin barınmasını sağlayan bu pansiyonlar, köpeklerin teslim edilme gününe kadar her türlü bakımından ve ihtiyacının karşılanmasından sorumludur.

-Özellikle yavru köpekler için, Köpek Eğitimi etkinlikleri düzenlenmektedir. Sahipleri gelene kadar aralarındaki bağı koparmamak için köpeklere sosyal çevre eğitimi verilmektedir.

-İsteğe bağlı olarak köpeklere özel odalar tutularak burada barınmaları sağlanmaktadır. Odalar köpeklerin can ve sağlık güvenliği için kameralı sistem ile takip edilmektedir.

-Pansiyonlar bu eğitimlerin dışında sadece barınma amaçlıda kullanılabilir. Bu tür eğitim ve programlar isteğe göre tercih edilmektedir.

-Köpeklerin diğer canlılarla olan ilişkisini geliştirmek için, oyun saatleri ve etkinlik saatlerinde köpekler bulundukları odadan çıkarılır ve alana getirilir. Bunların yanında bakım, beslenme, temizlik gibi ihtiyaçlarında belirlenen saatlerde yapılmaktadır.

-Köpek ırkına ve cinsine göre belirlenen toplu odalarda mevcuttur. Bu odaların amacı; köpeklerin kendilerini yalnız hissetmesini engellemektir.

Hause Of İstanbul Dog Kennel