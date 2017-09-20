Süper Lig Fikstür, Gelecek Maçlar, Maç Skorları Haftanın Gündemi Cüneyt Çakır

2017-2018 sezonunun süper lig fikstür 9.haftası Beşiktaş-Başakşehir maçı ile tamamlandı. Hafta boyunca tüm dikkatlerin çevrildiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ise maçın önüne hakem kararları geçti. GalatasaraylıBelhanda 73.dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve Galatasaray maçı 10 kişi ile tamamladı.

Fakat buna rağmen Fenerbahçe gol yollarında etkili olamadı ve maç golsüz beraberlikle tamamlandı. Hakem kararlarının yanında ise Galatasaray taraftarının maç öncesinde yaptığı koreografi de bir süre daha konuşulacak gibi duruyor. Derbinin golsüz beraberlikle sonuçlanması neticesinde ise Galatasaray, Fenerbahçe ile olan 8 puanlık farkı korudu.

Gollü Beraberlikler Haftası

9.haftanın sürprizi denilebilecek bir skor ise Trabzonspor' dan geldi. 8.haftada Akhisarspor'a evinde 6-1 gibi şok bir skorlar kaybeden Trabzonspor' da teknik direktör Ersun Yanal istifa etmişti. Ersun Yanal' dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise Trabzonspor yönetimi Rıza Çalımbay' ı getirdi. Göreve geldikten sonra Trabzonspor' un başında ilk maçına çıkan Rıza Çalımbay' ın yüzü gülmedi. Trabzonspor, Yeni Malatyaspordeplasmanında 1-0' lık mağlubiyet aldı ve kötü gidişatına devam etti.

Oldukça gollü geçen ilk 8 haftada olduğu gibi 9.haftada da takımlar gol yollarında oldukça etkiliydi. Bu durum maç skorları ve seyir zevkine oldukça olumlu bir katkı sağladı. Akhisar-Gençlerbirliği ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçları 3-3' lük skorlarla tamamlandı.

Lige kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor ise evinde ağırladığı Karabük' ü 3-0' lık net bir skorla geçti. Ligin yeni ekiplerinden Sivaspor ise evinde oynanan maçta Bursaspor ile golsüz berabere kaldı. Geçen senenin flaş ekibi Antalyaspor, evinde ağırladığı maçta Kasımpaşa karşısında 1-0' lık galibiyet aldı. Kasımpaşa' da 53.dakikada JhonMurillo 2. sarı karttan dolayı oyun dışında kaldı. 2016-2017 sezonunda 3 büyüklere karşı aldığı flaş skorlarla gündeme gelen Kayserispor ise evinde Konyaspor' u 2-1 mağlup ederek iyi gidişatını sürdürdü.

Heyecan Hız Kesmeden Devam Ediyor

Süper Lig İlhan Cavcav sezonunda gelecek maçlar hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ilk günlerinde Trabzonspor-Galatasaray maçı konuşulmaya başlandı. Kötü gidişata son vererek çıkış yakalamak isteyen Trabzonspor ile yenilmezlik unvanını korumak isteyen Galatasaray' ın karşı karşıya geleceği maçta her iki takımda da tek hedef galibiyet. Süper Lig 2017-2018 sezonunun 10. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor' u ağırlarken Beşiktaş ise Aytemiz Alanyaspordeplasmanında galibiyet arayacak. İlk devrenin sonuna doğru adım adım ilerlenirken zirve ile olan puan farkının kapanıp kapanmayacağı büyük bir merak konusu.