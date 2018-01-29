ORTAM ÖLÇÜMÜ YAPAN FİRMALAR

İş güvenliği alanında getirilen yasal düzenlemeler sonrası hemen her işyeri sahibi ortam ölçümü yapan firmalar arasında araştırma yapmakta ve kendilerine en iyi hizmeti sunacak firmaları tercih etmektedirler. Biz de bu yazımızı hazırlayarak sizlere bu alanda kaliteli hizmet sunan, sınırsız ve sorunsuz hizmetlerden yararlanabileceğiniz Prosafety firmasından bahsetmek istiyoruz.

Yıllardır bu sektörde hizmet sunan, bunun tabii sonucunda tecrübeli ve kaliteli personellerden oluşan Prosafety firması, gerek iş güvenliği gerekse de mühendislik hizmetleri ile işyerlerinizde gerekli olan her türlü hizmeti sunmaktadır.

Prosafety tarafından sizlere sunulan, İş hijyeni laboratuarı hizmetlerinden Periyodik kontrol hizmetlerinden yararlanabilmeniz, hizmetler hakkında daha fazla bilgi alabilmeniz için https://www.prosafety.com.tr/hizmetlerimiz/muhendislik-hizmetleri/periyodik-kontrol-hizmetleri/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hem kendi birikimlerinizi hem de çalışanlarınızın sağlığını riske atmamalısınız. İnsan sağlığı her şeyden daha önemlidir. Evet, yasal olarak belirli kriterlere uyulmak zorundadır. Bu yasal zorunluluklar da insan sağlığını tehlikeye atacak etkenleri ortadan kaldırabilmek için yapılmış düzenlemelerdir. Ancak, tek başına yasal zorunluluk nedeniyle değil gerçekten insan sağlı düşünülerek ortamların iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

Bu yasal düzenlemeler ülkemize has değildir. Her ülke, çalışanların sağlığını korumak adına bir takım yasal düzenlemeler yapmıştır. Dünya genelinde ve ülkemizde meydana gelen iş kazalarının önlenebilmesi ve minimum düzeylere indirilebilmesi için yapılan bu düzenlemeler aynı zamanda da anayasal bir hak olan insan güvenliğini güvence altına almaktadır.

Ülkemizde yapılan yasal düzenlemelerin başına gelen ve halen de yürürlükte bulunan 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu bu anlamda çıkarılmış olan ve işverene, işçiye bir takım zorunluluklar getiren bir yasal düzenlemedir. İşverenlerin işini kolaylaştırmak, işyerlerinde uyulması gereken zorunlulukların uygulanabilmesini sağlamak adına bir takım ortam ölçümü yapan firmalar hizmet vermeye başlamışlardır. Bu amaçla kurulmuş olan Prosafety firması bu alanda hizmet sunan öncü firmalardan birisidir. Ayrıca https://www.prosafety.com.tr/hizmetlerimiz/is-guvenligi/isyeri-ortam-olcumleri/ linkinden de bilgiler alabilirsiniz.

Prosafety firması ile ve kalitesi ile işyerlerinizde zorunlu olarak yapılması gereken İş hijyeni laboratuarı hizmetlerinden yararlanabilmek, yapılacak denetimlerde sizlerden talep edilecek olan periyodik kontrol belgelerine sahip olabilmek için sizleri Prosafety firmasına davet ediyoruz. Kaliteli ve güvenli hizmet için bu firmayı tercih edin.