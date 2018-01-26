Tercüme Hazırlama Teknikleri

Tercüme, iki ya da daha fazla dil arasında çeviri yapılması, bir dilden başka bir dile dönüştürülme gibi anlamlar taşımaktadır. Tercümenin genel olarak iki dil arasında yapıldığından söz edebiliriz. Bazen bir dilden başka bir dile, daha sonra bu dilden de diğer bir dile tercüme yapılabilir. 2’den fazla dil arasında tercüme yapmak çok daha zor bir iştir. Zira tercüme yapılacak dil sayısı arttıkça hata yapma olasılığı da o derece artar.

Tercüme denince akla ilk olarak İngilizce dili gelmektedir. İngilizce tercümenin bu kadar revaçta olmasının temel sebebi, İngilizcenin ulusal ve uluslararası anlamda aktif bir rol oynamasıdır. Birçok dünyada oldukça fazla kişi tarafından konuşulan İngilizce, dünyanın ortak iletişim aracı olarak da lanse edilmektedir. Dolayısıyla İngilizcenin bu kadar sık kullanılması, İngilizce tercüme işlemlerinin de sayıca artması anlamına gelmektedir.Tercüme işlemleri kendi içerisinde çeşitli dallara ayrılır ki bunlardan en yaygın olanları akademik tercüme, hukuki tercüme ve tıbbi tercüme türleridir.

İngilizce tercüme, İngilizceden başka bir dile olabileceği gibi bir dilin başka bir dile çevrilmesi esnasında aracı olarak da kullanılabilir. Örneğin; Fransızcadan Arapçaya yapılacak bir tercüme esnasında İngilizce tercüme işlemi, aracı tercüme olarak kullanılabilecektir. Genelde iki dilin birbirine bağdaşmaması gibi bir sorunla karşılaştığında tüm dünya tarafından kullanılan kavramların yoğun nitelik taşıdığı İngilizceden yararlanılır. İngilizce tercüme, dilimize yapılan tercümeler için de sık sık kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Türkçeye en fazla çevrilen ve Türkçeden en çok çevrilen dilin İngilizce olduğu saptanmıştır.

Tercüme hazırlama tekniklerinden birisi de bu iş için ekip çalışması yapmaktır. Ekip çalışması hem arta kalan daha fazla zaman, hem de elde edilen daha güvenilir sonuçlar anlamı taşımaktadır. Eğer çeviri yaparken ekip çalışması yöntemini kullanırsanız tercümelerin çok kısa sürede ve çok doğru şekilde tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntemin hemen her alanda tercih edildiğini söyleyebiliriz.

Özellikle kitap, öykü, makale ve eser tercümeleri esnasında ekip çalışmasına çok sık rastlanmaktadır. Bu gibi kaynakların çevrilmesi, tek kişiyi zorlayabilir. Ayrıca tercüme yöntemlerinden biri olarak kullanılan ekip çalışmasında bireyler, birbirlerinin açıklarını kapatabilirler. Bu da ortaya çıkacak sonucun daha doğru bir işlevde olmasını sağlamaktadır. İngilizce tercüme işlemlerinde ekip çalışmasına sık sık başvurulduğunu söyleyebiliriz.

Ekip çalışmasında genelde bir kişi eserin ya da söz konusu kaynağı tamamını okur ve dikkat edilmesi gereken yerlerin altını çizer. Diğer kişiler ise söz konusu kaynağı, çeşitli kısımlardan başlayarak tercüme ederler. Sonuçta ise bir kişi ya da ekibin tamamı, ortaya çıkan sonucu gözden geçirir. Bu şekilde tercüme işlemi, ekip yöntemiyle tamamlanmış olacaktır.

Farklı tercüme tekniklerini kullanırken belli başlı yöntemlerden ve tercüme araçlarından faydalanmak söz konusu olabilmektedir. Özellikle İngilizce tercümeler için kullanılabilecek çok sayıda araç ve materyal mevcuttur. Bu araçların başında da İngilizce tercüme siteleri ve programları gelir. Artık tablet ve cep telefonları aracılığıyla bile İngilizce tercüme sitelerine ve programlarına ulaşabilmek mümkündür. Bu da kullanım açısından ciddi bir kolaylığı beraberinde getirir. Tercüme yaparken bu araçlardan birine sahip olmanız, İngilizce tercüme sitelerinden ve programlarından kolay bir şekilde nemalanmanızı sağlayacaktır.

Tercüme, özellikle teknolojinin ışık hızıyla gelişimiyle beraber farklı araçlar ve teknikler vasıtasıyla yapılabilen bir işlem haline gelmiştir. Dolayısıyla teknoloji ve internette yaşanan gelişmeler ne kadar artarsa, tercüme işi de o kadar kolay ve seri bir hâl alacaktır. Hangi alanda kullanılacak olursa olsun, yapılan tercümelerin doğruluğunun test edilmesi şarttır. Özellikle resmi işleve sahip olan belge ve kaynakların tercümesi, bu anlamda daha büyük önem arz eder.