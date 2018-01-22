Yeni Nesil Akıllı TV Vestel 48FD7300

Akıllı TV, Netflix gibi servislere erişim ve akıllı telefonlar gibi diğer kablosuz cihazlara bağlanma özelliği gibi bir dizi çevrimiçi özellik sunan internet bağlantılı bir televizyondur. Uygun fiyatlarla incehesap.com'da bulabileceğiniz Vestel 48FD7300 48 İnç 122 Ekran Full Hd Smart Led TV gibi TV'ler de dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede model seçilebilen yeni TV'lerin çoğu artık akıllı! Bu internet bağlantılı akıllı özellikler, bir TV'den daha fazlasıdır.

En İyi Akıllı TV Önerisi

Yeni bir Smart LED TV satın almayı düşünüyorsanız, Vestel 48FD7300 en iyi alternatiflerden biridir. Bu televizyonlar, eksiksiz Android uygulamasıyla donatılmış kusursuz görüntü kalitesini ve geniş ekran boyutlarını bir araya getirerek izleme deneyiminizi geliştirir. Vestel'de en sevdiğiniz filmleri izlemenin, online oyun oynamanın yanı sıra, geniş ve etkileyici ekranda web videolarına göz atmanın en iyi yolunu sunan, giderek genişleyen eğlence olanaklarını yakalayabilirsiniz. Şimdi film izlemek için geleneksel yollara elveda diyebilirsiniz. Kullanımı kolay bir akıllı TV platformu tarafından desteklenen teknoloji, keskin bir resim ve hoş bir sese sahip. Etkileyici markadan bir diğer özellik, mükemmel resim ve ses kalitesidir.

Hepsi Bir Arada TV Keyfi

Vestel 48FD7300 48 İnç 122 Ekran Full Hd Smart Led TV ile filmleri ve müzik videolarını online izleyebilirsiniz. İndirme için açık olarak ayarlanmış binlerce uygulamadan ücretsiz olarak yararlanabilir, bir dizüstü bilgisayarda çalışmaktan daha konforlu bir şekilde çalışabilirsiniz. Kanepenizde dinlenin ve hızlı kablosuz aktarım yoluyla akıllı telefonlardan ve tabletlerden fotoğraf ve film izlemek için ekran yansıtma özelliklerini kullanırken çevrimiçi içeriği aratın. YouTube'u açın, en sevdiğiniz showları izlerken sosyal medya platformunuza bağlanın. Bütün bunlar şimdi, tek bir yerde. Sizce de olağanüstü değil mi?

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