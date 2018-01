Saç Dökülmesine Karşı Alman Formüllü Siyah Sarımsak Şampuanı

Bitkisel ürünlere karşı ilgi gün geçtikçe tüm dünyada artıyor. Bu ilgi kendi pazarını oluşturmuş durum ve bu pazarın büyüme nedenleri arasında insanların doğaya dönüş özlemi büyük yer tutuyor. Kişisel bakım malzemelerinde kimyasalların kullanımı insanlara endişe vermektedir. Saç ve cilde temasta bulunan bir ürünlerin içeriğinin, uzun vadede sorunlarla karşılaşmamak için bitkisel içerikli olanların tercih edilmesi içinde yaşadığımız modern zamanlarda bu yüzden artı bir puandır.

Saç dökülmesi çağımızda kadınların ve erkeklerin ortak derdidir ama erkeklerde daha sıklıkla yaşanır. Erkek fizyolojisinde genetik olarak tanımlanan saç dökülmesine neden olarak dihidrotestosteron (kısaca DHT) oluşumu gösterilmektedir.

Saç dökülmesinin temel nedeni, başka bir etki söz konusu olmadığında, saç kökü hücrelerinin güçsüzleşmesi ve saç derisinde ortaya çıkan sorunlardır. Bunları bir hastalık olarak düşünmeyin. Cilt uzmanları bu konuda direkt olarak ilaç tavsiye etmezler, çoğunlukla kaliteli bitkisel şampuan kullanımı öğütlenir. Yüzyıllardır saç dökülmesine karşı faydalı olduğu bilinen sarımsağın yararı hala geçerlidir

Saç dökülmelerine karşı bazı hususlara dikkat etmelisiniz. Saçlarınızı çok sıkı toplamayın, kuru saçlarınızı hırpalarcasına taramayın saç kurutma ve benzeri cihazları doğru bir şekilde kullanın. Beslenme konusunda ise; yeşil sebzelere, meyve tüketmeye, yemeklerde ve salatalarda zeytinyağı kullanmaya, balık, havuç, süt, yoğurt, ceviz, yumurta, bakliyat gibi gıdaları düzenli almaya dayanan sağlıklı beslenme alışkanlıklarına çocukluktan itibaren başlamak gerek. Sayılan bu gıdalar saçların normal uzamasını ve saç köklerinin güçlenmesini sağlayan C, E, D, A gibi vitamin çeşitleri ile çinko, demir, iyot gibi hayati önem taşıyan mineralleri kapsar. Sağlıklı saçlar için düşük yağ içeren bir beslenme programıyla yaşamanız gerek, zamana bağlı olarak yaşanacak dökülmeleri de böylece yavaşlatabilirsiniz. Çocuklarınızı ve kendinizi fast food türü gıdalardan uzak tutun öğüdü her bakımdan yararlıdır, sadece kilo kontrolü için söylenmemiştir. Ama en önemlisi hayatınızın tadını çıkarın, kendinizi ve saçlarınızı üzmeyin.

Bütün bu çabalamaya karşı gene de saçlarınız dökülebilir. Herhangi bir hastalığa bağlı olmayan saç dökülmesi normal miktarda oluyorsa doğaldır. Bu konuda yapılacak en doğru tercih gerçekten iyi bir bitkisel şampuan kullanmaktır. Önleyici olarak ya da var olan bir dökülmeyi durdurmak için düzenli olarak bitkisel ürünler tercih etmelisiniz

İnovasyon Ödüllü Zigavus

Saç dökülmelerine karşı evde uygulanabilecek formüller başlığı altında bir sürü reçete anlatıldığını bilirsiniz. Fakat bu reçeteler profesyonellikten uzaktır ve hazırlaması da zordur. Çoğu alerjik reaksiyonlara neden olur. Kalitesi ispatlanmış, yüzde yüz doğal aktif maddelerden üretilmiş, saç dökülmesini engelleyen bir şampuan kullanmak çok daha pratik bir çözümdür

Başta saç dökülmesine karşı geliştirdiği ürünlerle 10 yılı aşkın süredir eczanelerde satışı yapılan Zigavus markalı ürünlere bir yenisi eklenmiştir. Zengin içeriği ile saç dökülmelerine karşı Zigavus Forte Ultra Clinical Şampuan Türkiye ve Avrupa’da eczane raflarına girmiştir. Yapılan yoğun ar-ge çalışmalarıyla geliştirilen bitkisel özlü şampuan Zigavus Forte yoğun saç dökülmeleri için normal ve yağlı saçlara özel formlardadır. Alman formüllü ürün içeriğini şu şekilde özetleyebiliriz;

Bu içeriğin temelini fermente sarımsak filtresi ve saw palmetto bitkisinin birleşmesi oluşturmaktadır. Fakat ürün aynı zamanda diğer çok değerli ekstrelerce desteklenmektedir. Bu destekleyiciler arasında;

Ginseng bitkisini,

Kafeini,

Plantafluid rv-1 maddesini,

Saçın doğal maddesi olan keratin proteinini,

Yağlanmalara karşı çay ağacı yağını,

Isırgan, adaçayı, kına, şerbetçiotu, yeşil çay ve dulavrat otu ekstrelerini ve

Bir çeşit deniz yosunu olan Laminaria digitata özünü sayabiliriz.

Yeni Gözde Saw Palmetto

Zigavus Forte Klinik Şampuanın ikinci ana bileşeni saw palmetto’dur. Cüce palmiye ağacı olarak bilinen kısa palmiye ağacının meyvesi olan saw palmetto çileğe benzer ve alternatif tıbbın sık sık kullandığı bir bitkidir. Prostat sorunlarının çözümünde çoğunlukla önerilir. Hormanal tip saç dökülmesi olarak da tanımlanan ve erkeklerde sıklıkla görülen genetik saç dökülmesinin nedenlerine karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. (Bu nedenler arasında Dihidrotestosteron - DHT oluşumu sayılmaktadır.) Bu hormonal oluşumu engellemek için kullanılan saw palmetto bitkisi kara sarımsak ile beraber Zigavus Forte’de vardır, geliştirilmiş birer hammadde olarak içeriğinde yer almıştır

Ginseng Mucizesi

Genetik saç dökülmesine dur diyen ve bu yüzden erkekler tarafından gözde saç bakım ürünü haline gelen Zigavus Forte’nin muhteviyatı içinde görülen ginseng hakkında son yıllarda çok konuşuluyor. 5000 yıldır bilinen bu bitki başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden dünyaya yayıldı. Halk hekimliği olarak adlandırabileceğimiz alternatif tıp içinde çokça kullanılıyor. Özellikle etli olan kökü kullanılsa bile bazen yaprakları da işe yarıyor. Diyabet, stres ve yorgunluğa karşı iyi geldiği biliniyor ve yaşlanmaya karşı doğal bir savunma yaratıyor. Günümüzde kozmetik sektörünün popüler hammaddeleri arasındadır. Yüzde yüz organik aktif maddelerle güçlendirilmiş Zigavus Forte içinde de ginseng bitkisinin yüzyıllardır bilinen doğal gücü var.

Başrol Kara Sarımsak

Beş bin yıldır bilinen sarımsağın güçlendirilmiş hali kara sarımsak normal sarımsağın yaklaşık bir ay süreyle ısı ve nemi ayarlanmış ortamlarda kurutulmasıyla elde edilen ve fermente sarımsak olarak bilinen türüdür. Doğal antibiyotik olması gibi diğer birçok faydasının yanında sarımsak saç dökülmelerinin de doğal önleyicisidir

