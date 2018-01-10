4 kiloluk kitle bulundu

Rahminden 4 kiloluk kitle çıktı. Ordu da karnın da ki şişlik ile gaz şikayeti ile hastaneye gitmiş olan 46 yaşında olan bayanın rahminin içerisinde dört kitle çıkartılmıştır.

Ordu da yaşamakta olan Hatice Korkmaz, 46 epeydir sürmüş olan karnında ki şişlik ile gaz şikayeti dolayısı ile hastaneye başvurmuştur.

Bayan Hastalıkları ile Doğum Uzmanı Opr. Dr. Olan Süheyla Çetintaş’ın, uygulamış olduğu tetkikler sonrasın da, rahminin içerisinden çıkmış olan 9 aylık bir gebelik büyüğünde miyom oluşmuş olduğu saptandı.

Bu miyomu ise başarılı bir halde çıkartıldığı, hasta ise eski sağlığına geri dönmüştür. Miyom ise dört kilo ağırlığı taşıyordu, dokuz aylık gebelik büyüklüğü gibi büyümüş olduğunu dile getirebiliriz.