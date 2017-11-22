ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'ten Erdoğan'a cevap

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'ten Erdoğan'a cevap
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'ten Erdoğan'a cevap admin Tarih: 2017-11-22 Saat: 17:43:30
Güncelleme : 2017-11-22 17:43:30Bu içerik 426 kez okundu.
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'ten Erdoğan'a cevap

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt geldi. Nauert, Erdoğan’ın sözlerine karşı “Çok saçma bir Suçlama” diyerek cevap verdi. Erdoğan’ın,dün yaptığı açıklama da 17-25 aralıkta hukuk kisvesi altında yurdumuz da talihin en büyük tuzakları kuruldu.

Aynı tezgah dönüp duruyor

Bizim dik duruşumuz ve Milletimizin sayesin de bu tuzaklar başarısız olunca aynı tezgahı götürüp ABD’de kurdular diye söylemişti.Reza Zarrab, ve Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, New York’ta süren davası konuşuldu. Erdoğan, Zarrab, mevzusunun Türkiye Aleyhinde bir komplo olduğunu söyledi. onlar daha önce bizi bir tür darbe yapmak ile suçladılar aynı cevabı yine vereceğim.

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