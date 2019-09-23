Fransa Aramco saldırısı için uzman gönderecek

Macron tarafından saldırı sonrasında Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleşti ve saldırıya ilişkin olarak soruşturma yapması için destek olması için bir uzman ekip gönderme sözü verdi.

Arabistan ile dayanışma içersinde olduğunu ve bu saldırıyı kınadığını belirten Fransa bu konuda uzman ekipler gönderecek. Olayda ise Aramco’ya ait olan 2 fabrikaya cumartesi günü erken saatlerde silahlı insansız hava araçları ile saldırı düzenlenmesi sonrasında yangın çıktığı açıklandı.

Husiler tarafından bu saldırının düzenlendiği yazılı olarak açıklandı ve saldırıyı da kendilerinin 10 drone ile düzenlediklerini belirtti. İran destekli olan Husiler tarafından gerçekleşen bu saldırılar ilk değil.