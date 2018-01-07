PKK'ye ait yaşam malzemeleri yakalandı

Terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri bulundu. Bitlis şehrin de Hizan ilçesi içerisin de ele geçirilmiş olan bir PKK’lı teröristlere ait olduğu yaşam ürünleri bulunup imha edilmiştir.

Bitlis’te ise Hizan ilçesi içerisin de terör örgütünün PKK’ya karşı bir operasyon esnasında yaşam ürünlerini de bulup imha ettikleri saptandı.

Valilikten gelen duyuruya göre ise, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Akşar ile Ekinli köyleri kırsalı bölgesin de PKK mensuplarının da etkisiz hale getirmiş, oldukları sığınak, barınak ile depoları da ele geçirmek düşüncesi ile “Şehit Güvenlik Koruyucusu Musluh Yaldız-48 operasyonu” ayarlandı.

Operasyon sırasın da ise elde edilmiş olan muhtelif yaşam ürünlerinin, savcı bilgisi dahili içerisin de olay anında imha edildiği saptandı.