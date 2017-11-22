Ticarette yeni dönem

Ticaret hayatın da yeni bir döneme geçilmektedir. Yeni nesil yazar kasalara geçiş 1 Ocak 2018 de tamamlanmaktadır. Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda bulunanlar ile yol kenerı otopark hizmetleri yapanların haricinde ki mükelleflerin 2014 satışları ile Gayri Safi İş hasılatı 150 bin liradan az olanlar için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 1 Ocak 2018 tarihinde başlamaktadır.

Bankalar ile yapılan anlaşma

Esnaf bu tarihe kadar pos cihazı olarak işlev gören yeni nesil yazar kasa hazırlığını tamamlayacaktır. Bankalar ile yapılan anlaşma ile de iş yerleri kolay bir şekilde başvurularını yaparak yeni nesil yazar kasa sahibi olabilecekler. Türkiye genelinde 2 bin milyon civarı yazar kasa değiştirilmesi planlanmaktadır.