Büyüleyici Koylara Ev Sahipliği Yapan Palamutbükü

Pırıl pırıl parlayan plajlarıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Palamutbükü, şehrin gürültüsünden uzak huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bir adrestir.

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Büyüleyici Koylara Ev Sahipliği Yapan Palamutbükü
Büyüleyici Koylara Ev Sahipliği Yapan Palamutbükü seobaz Tarih: 2017-08-04 Saat: 16:48:00
Güncelleme : 2017-08-04 16:48:00Bu içerik 336 kez okundu.
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            Pırıl pırıl parlayan plajlarıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Palamutbükü, şehrin gürültüsünden uzak huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bir adrestir. Datça Yarımadasının en gözde koyu olarak bilinen Palamutbükü, ferahlatıcı esintisiyle misafirlerini rahat ettirir. Datça'dan kalkan minibüslerle tesisimize kolay bir şekilde ulaşabilen misafirlerimiz aradıkları huzuru gösterdiğimiz misafirperverlikte yakalarlar.

 

 Yıl Boyunca Biriktirdiğiniz Negatif Enerjiyi Üzerinizden Atın!

 

            Sunduğumuz kusursuz hizmetle Palamutbükü apart otel, müşteri memnuniyeti odaklı çalışır. Konaklama imkanı sunduğumuz pansiyon seçenekleri arasında; apart pansiyon, ahşap pansiyon, teras apart ve taş bina köy evidir. Apartlar denize 100 metre mesafede yer alırken, ahşap evimiz denize sıfır konumdadır. Farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış olan alternatiflerde kalarak tatilinizi en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Farklı büyüklükte olan seçeneklerimiz farklı kiralama seçeneklerine uygun olarak hizmet verir.

 

 Mevsime Uygun Özel Tatlar

 

            Mevsime uygun özel tatlarla misafirlerini ağırlayan Palamutbükü restaurant, sunduğu menüleri kişiye özel olarak değiştirebilir. Bölgeye özel yemeklerden tatlılara, içeceklerden salatalara kadar her tabakta doğal tatlara yer veren tesisimiz sizi Can Yücel'in şiirlerinde anlattığı Datça'yı yaşatabilir.

nostalgiapansiyon.com

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