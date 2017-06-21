HTC U11 İncelemesi

HTC firması onca amiral gemisi arasından kendisini gösterebilmesi için çok değişik özellikler ile piyasaya çıktı.

HTC U11 Ekranı

Cihaz 5.5 inç ekrana sahip ve 2K çözünürlüğü var. Super LCD 5 ile ekran oluşturulmuş olup 3D ekranı var. Buna ek olarak Corning Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır. Ekran gövde oranı ise %71.39 olup oldukça başarılıdır.

HTC U11 Donanımı

Cihazda en son teknoloji olan Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 işlemcisi kullanıp 8 çekirdekli bu işlemci Quad-core 2.45 GHz Kryo 280'den oluşmaktadır. Diğer 4 çekidekli yardımcı işlemci Quad-core 1.9 GHz Kryo 280'den oluşuyor. GPU olarak da Adreno 540 kullanılmaktadır. RAM olarak da 4GB RAM 64GB dahili hafızalı olan modeli ve 6GB RAM olup 128GB dahili hafızalı modeli de var. Cihazın RAM tipi ise LPDRR4x olup 1866 MHz frekansında çalışabilmektedir. Yani işlemlerde hızınıza hız katacaktır. Ayrıca UFS 2.1 ile yeni bir depolama biçimi ile hafıza konusunda problem olmayacaktır. Buna ek olarak hafıza kartı girişi de var.

HTC U11 Tasarımı

HTC firması cihazın tasarımı konusunda çok özen gösterdiği cihazda tasarım gerçekten başarılı. 169 gr ağırlığında olup arka kapağı cam olup corning gorilla glass 3 ile korunup yansımalar ile çok farklı görüntüler verebiliyor. Kısaca anlatılamaz yaşanır diyelim. Ayrıca söylemeden de geçmeyelim gövde malzemesi metaldir.

HTC U11 Ağ Bağlantıları

Bu konuda herhangi bir sıkıntısı olmayacaktır ki cihazın her şekilde 2G'den 4G'ye kadar tüm bandlarda ağ hizmeti sağlıyor.

HTC U11 Ek Özellikler

Cihazda suya dayanıklılık var ki dayanıklılık seviyesi IPX7 var. Suya dayanıklılığın yanı sıra bir de toza dayanıklılık var ki onunda seviyesi IP6X olup yeterince iyi. Sensörleri ise : " İvmeölçer Jiroskop Kenar (Edge) Sensor Ortam Işığı Sensörü Pusula Sensor Hub Yakınlık Sensörü" olarak sıralanabilir. Kenar sensörü getirilen en ilginç özelliklerden bir tanesidir. Telefonu sıkarak bir özelliği aktif edebilirsiniz. Elbette her amiral gemisinde olduğu gibi parmak izi özelliği olup önde olması ile de kolaylık sağlanıyor.

HTC U11' e özel uygulamalar

Sadece bu cihaza özel olan özellikler ise : " AirPlay Aydınlatmalı Kapasitif Tuşlar Boost+ Chromecast Corning Gorilla Glass 3 Arka Kapak Değiştirilebilir Temalar Gelişmiş Ses Kaydedici Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Gürültü Önleyici Kulaklık Desteği Hi-Res Audio Sertifikası HTC BlinkFeed HTC BoomSound HTC BoomSound Hi - Fi Edition HTC Connect HTC Edge Sense HTC Sense Companion HTC Usonic Ses Yakınlaştırma Sesle Komut Ultra Power Saving Mode Yüksek Kalitede (Hi-Res) Ses Kaydı 4 Mikrofon" olarak sıralanabilir. Burada yine dikkat çeken boom sound ve 4 mikrofon oluyor ki oldukça kalite kokuyor.

HTC U11 Bataryası

3000 mAh olup hızlı şarj özelliğine sahip. Qualcomm Quick Charge 3.0 ile kısa sürede şark edilebilmektedir. Ayrıca cihazda USB Type - C girişi vardır.

HTC U11 Ana Kamera ( Arka Kamera )

HTC U11 donanımında yer alan kamera 12 MP olmasına bakmayın 12 MP olması kamera kötü demek değildir. Megapixel kamera kalitesini belirlemez. Cihazda OIS var ki 5 eksenli bir OİS olup görüntü sabitleme konusunda eksiği yoktur. Buna ek olarak dijital görüntü sabitleyici de var ki bu sayede görüntüler çok net olacaktır. Kısaca tüm kamera özellikleri : " BSI Coğrafi konum etiketleme Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Elle Odaklama HDR HDR Boost Hızlı Odaklama HTC UltraPixel 3 Kamera Otomatik odaklama Panorama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Perde Hızı (Shutter Speed): 32 sn Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) RAW Kayıt Yapabilme Safir Kristal Objektif Kapağı Seri Çekim (Burst) Modu Sesli komut Sony Exmor RS Sensör (IMX362) Tam Manuel Kontrol Yüz tanıma Zamanlayıcı 1.4µm Piksel" olarak sıralanabilir. Tüm bunlara ek olarak F1.7 diyafram açıklığı olup gece çekimleri gündüz gibi olacaktır. 4K video kaydı yapabilip tüm bunlara ek olarak da Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Hyperlapse Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Stereo 24-bit Hi-Res Ses Kaydı 4 Mikrofonla Zengin Ses Kaydı yapabilmektedir.

HTC U11 Ön Kamera Özellikleri

16 MP olup 1080p video kaydı yapabiliyor ve F2.0 diyafram açıklığına sahip. Diğer özellikleri ise : " Back-illuminated Sensor (BSI) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Panorama Selfi Sesle Komut Zamanlayıcı (self-timer) 150 Derece Açılı (Panorama Selfi ) " olarak ön kamera da oldukça donanımlıdır.

Bu fiyata alınır mı ?

Şu anda ülkemizdeki fiyatı belli değil ama yabancı ülkelerde 650 dolar karşılığında satılıyor. Ülkemizde 2300 TL fiyata denk geliyor ancak cihazın bu fiyattan daha yüksek 3000 TL olması bekleniyor ki bu fiyattan daha aşağıda olursa çok fazla satacaktır. Sundukları ekstra özellikler gerçekten cihazı mükemmel yapıyor.