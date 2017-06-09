Mobil Uygulama ile Banko Kupon ve Maç Tahminleri

Her bahis sitesinde olduğu gibi iddaa oynarken bahis sitelerinin editörleri tarafından ya da üyelerin yorumlarıyla maç tahminleri yapılmaktadır. Bir çok üye de yapılan maç tahminlerinin veya günlük kuponların etkisinde kalarak bahis oynarlar. Böyle bir durumda bahis severleri daha fazla kazandırmak bahis sitelerinin öncelikli amacı olmaktadır. Ne kadar fazla kazandırırsa o kadar fazla üye sayısını artıracaktır.

Bahis sitelerinin editörleri yani maç tahminleri yapan şahısların kalitesi ya da maç tahmin geçmişi etkili olmaktadır. Eğer yapılan maç tahminleri yeterince verimli değilse her geçen zaman tahmin değerleri düşeceğinden takip eden kişi sayısı da bununla beraber azalacaktır. Bu yüzden maç tahmini yapacak kişilerin önemi oldukça yüksek olmaktadır.

Aynı şekilde maç tahmininden ziyade bir de günlük kuponların tahmini vardır bahis sitelerinde. Günlük kuponlar aynı gün içerisinde oynanan maçların tahminleri yer alır. En az 3 ya da 4 maçlık kuponlarla tavsiyede bulunulur. Bu kuponlar çeşitlidir. Sağlam olarak tavsiye edilen günlük kuponların oran değeri de düşük olmaktadır. Bununla berber bir diğer günlük kupon olan banko kupon ise tutma ihtimalinin sağlam günlük kupona göre daha az olduğu ancak iddaa kat sayısının daha yüksek olduğu kuponlardır. Özellikle bomba kuponları oynayan iddaa severler daha fazladır. Çünkü az parayla daha fazla para kazanmayı herkes ister. Her yorumu önemsememekte de fayda bulunmaktadır. Tahmin yapan yazarlar ile yorumcuların geçmiş karnelerine bakarak bahis konusundaki güven durumunu incelemelisiniz. Her yapılan tahminin doğruluğuna göre yorumcu ya da yazar belirli bir puan ile derecelendirilmektedir.

Bahis sitelerinde yapılan banko kuponlar ile maç tahminleri herkesi etkilemektedir. Bununla beraber eğer daha fazla kazandırmak istenen siteler hem yorumcularıyla hem de iddaa editörleriyle daha sağlam yorumlar ve tahminler yapmak zorundadırlar. Bahis siteleri maç tahmini ve günlük kuponların doğruluk oranına fazla önem verirler. Tercih edilme nedeninin en büyük sebebi budur. Çünkü bir site kendi konusunda ne kadar güvenilir sonuçlar ortaya koyarsa o kadar tercih edilir ya da takip edilir.