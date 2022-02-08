VDS sunucu (Virtual Dedicated Server - Sanal Atanmış Sunucu) sanal bir sunucu türüdür ve bu sunucunun en önemli özelliği ise paylaşımlı olmasıdır. Genel olarak "Sanal sunucu" tabiri ile de kullanılıyor olsa da aslında fiziki sunucularla karşılaştırıldığında herhangi bir hizmet farkı yoktur.

Tüketici için sanal sunucu ile fiziksel sunucu arasındaki en önemli fark, bilgi işlem özelliklerini herhangi bir zamanda ve neredeyse anında değiştirebilmesidir. İşlemci sayısı, RAM boyutu, disk boyutu gibi ihtiyaçların arttırılmasını veya azaltılmasını sağlamanıza izin verecektir.

Prensip olarak, fiziksel bir sunucuya bellek veya diskler de ekleyebilirsiniz. Ama önce onları satın almanız ve yüklemeniz gerekir. Aynı zamanda, artık ihtiyacınız olmayan bellek ve diskleri satmak için çok az fırsatın olduğu akılda tutulmalıdır. Yani, bir fiziki sunucunun kapasitesini artırmak mümkündür, ancak pratikte onu azaltmak mümkün değildir. Fiziksel sunucu işlemcilerinin sayısı bilgisayarın ana kart tasarımına göre belirlenir ve bu sayıyı değiştiremezsiniz.

Güvenlik ve güvenilirlik hakkında

Ayrı bir sunucu size sistem üzerinde tam kontrol sağlar. Kullanıcı hesaplarını yönetir, gerekli yazılımı kurar, ağ ara yüzlerini ve güvenlik duvarı kurallarını yapılandırırsınız. Tüm bu etkinlikler, belirli bir düzeyde sistem yönetimi becerisine sahip olmanızı gerektirir ve bu durum hem sanal hem de donanım sunucuları için geçerlidir.

Ancak, bir sanal sunucunun performansını hızlı bir şekilde geri yüklemek için fiziki olanı geri yüklemekten çok daha fazla araç vardır. Yeni bir sanal sunucu, bir şablondan hızlı bir şekilde oluşturulabilir veya hâlihazırda çalışan ve hata ayıklanmış bir eski sunucudan klonlanabilir. Bir VDS server temelinde, ihtiyacınız olan herhangi bir bilgi sistemini oluşturabilirsiniz.

Hem donanım hem de sanal sunucular size evrensel bilgi sistemleri oluşturma fırsatı verir. Ancak sanal, fiziki sunucunun aksine bilgi işlem gücünü her iki yönde de hızlı bir şekilde değiştirmenize olanak tanır. Aynı hızla bulutta yeni sanal sunucular oluşturabilir ve gereksiz hale gelenleri silebilirsiniz. Tüm bunlar, bulutta barındırılan bilgi sisteminizi son derece esnek hale getirir.