Erdal Gürbüz ‘Uyanış Büyük Selçuklu’da

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Erdal Gürbüz ‘Uyanış Büyük Selçuklu’da
Erdal Gürbüz ‘Uyanış Büyük Selçuklu’da Hadra Tarih: 2021-10-15 Saat: 11:31:13
Güncelleme : 2021-10-15 11:31:13Bu içerik 54 kez okundu.
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Uzun zamandır beklenen ve Başrollerinde Fahriye evcen ve Barış Arduç’un rol aldığı, Emre Konuğun üstlendiği dizinin yönetmenlik koltuğuna ‘Erdal Gürbüz’ getirildi. Yaklaşık 4 aydır kim gelicek diye beklenirken bugün trt kulislerinden Erdal Gürbüz adı resmi olarak söylendi.

Peki Kimdir Erdal Gürbüz?

İsviçrede doğup büyüyen, Eğitiminede İngiltere ve Ankarada devam etmiş, Haluk bilgiler, Haldun dormen gibi usta isimlerden eğitim almış genç bir yönetmendir. Özellikle 7.Koğuştaki Mucize, Börü ve Dağ serileriyle Sektörde bende varım diyen gürbüz, Türkiyenin en büyük projesi olarak gösterilen ‘Uyanış Büyük Selçuklu’dizisiylede büyük ses getireceği şimdiden söylentiler arasında yer almıştır.

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