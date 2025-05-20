Sabit Hat Taşıma İşlemi Nasıl Yapılır? KOBİ’ler İçin Rehber

İşletmeniz bir numaraya alıştıysa, onu değiştirmeden hizmet sağlayıcınızı güncellemek istersiniz. İşte bu noktada sabit hat taşıma devreye girer. Kırmızı Santral, sabit hattınızı mevcut operatörden taşıyarak daha modern sistemlere geçmenize olanak tanır. Üstelik bu işlem sırasında numaranız değişmez.

Sabit Hat Taşıma Nedir?

Sabit hat taşıma, mevcut telefon numaranızın farklı bir telekom operatörü altyapısına aktarılmasıdır. Fiziksel bağlantılar değişmeden, sadece yönlendirme güncellenir.

Bu hizmetin avantajı:

Numaranız sabit kalır

Yeni operatörde daha avantajlı tarifelere geçebilirsiniz

Sanal santral veya bulut santral sistemlerine entegrasyon sağlanabilir

Kimler Sabit Hat Taşıyabilir?

Ticari işletmeler

Serbest meslek sahipleri

KOBİ’ler

STK’lar

Sabit hat taşıma, özellikle sanal çözümlerden yararlanmak isteyen ama numarasını kaybetmek istemeyen işletmelere yöneliktir.

Kırmızı Santral ile Hat Taşıma Süreci

Başvuru formu doldurulur Mevcut operatör bilgileriniz girilir Kimlik ve yetki belgeleri eklenir Taşıma talebi iletilir Ortalama 1-3 iş günü içinde işlem tamamlanır

Kurulum sonrası tüm çağrılar yeni santral sisteminize yönlendirilir. Kesinti yaşanmaz.

Sanal Santral ve Taşınan Hat Uyumu

Numaranızı taşıdıktan sonra Kırmızı Santral paneli üzerinden:

Çağrı kayıtlarını görebilir

Sesli karşılama oluşturabilir

Dahili numaralar tanımlayabilirsiniz

Böylece klasik sabit hat, akıllı bir iletişim merkezine dönüşür.

Deneyim Notlarımız

Sabit hattımızı taşıdıktan sonra dikkat çeken ilk şey, çağrı kalitesindeki farktı. Ayrıca eski operatörde olmayan IVR ve çağrı yönlendirme gibi hizmetlere erişim sağlamak, süreci daha verimli hale getirdi.

Özellikle yoğun saatlerde gelen çağrıların yedek numaraya yönlendirilmesi, müşteri kaybını engelledi. Numaranın aynı kalması, mevcut müşteriler açısından güven yarattı.

Yasal ve Teknik Gereksinimler

Hat işletme belgesi veya fatura gerekli

Yetkili kişi başvurusu zorunlu

BTK tarafından belirlenen süreler geçerlidir

Taşıma işleminde hattın açık olması gerekir

SSS – Sabit Hat Taşıma

Numaram değişir mi?

Hayır, numara aynı kalır.

Taşıma işlemi ücretsiz mi?

Genellikle evet, ancak bazı kampanyalarda operatör farkı olabilir.

Taşıma sırasında kesinti olur mu?

Hayır, geçiş süreci eşzamanlı yapılır.

Hattımı istediğim operatöre taşıyabilir miyim?

Evet, Kırmızı Santral destekli operatörlere taşınabilir.

Taşıma işlemi ne kadar sürer?

1-3 iş günü içinde tamamlanır.

Sonuç: Numaranız Aynı Kalırken Hizmetinizi Geliştirin

İşinizi büyütürken telefon numaranızı değiştirmek istemiyorsanız, Kırmızı Santral ile sabit hattınızı taşıyabilirsiniz. Bu sayede modern iletişim altyapılarına geçiş yapar, maliyetleri düşürür ve esnek çözümlerden faydalanırsınız.

Daha fazla bilgi ve başvuru için sanal santral başvuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz.