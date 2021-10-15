Meşhur Sultanahmet Köftesi Nerede Yenir?

Dünyanın önde gelen turizm şehirlerinden biri olan İstanbul’da tarihi geçmişin ve birikimin beraberinde getirdiği pek çok yemek alternatifi bulunmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin öncelikle tercih ettikleri özel yemekler ve bu özel yemekleri hazırlayan özel restorantlar bulunmaktadır. Pek çok yemek çeşidini hazırlayan birçok restorantın bulunduğu İstanbul’da tarihi geçmişi olan özel lezzetler her zaman öncelikli tercih edilmektedir. İstanbul'da köfte denildiğinde akla ilk gelen Sultanahmet Köftesi sıklıkla tercih edilmektedir. Elbette bu çok özel lezzetin en orjinal lezzeti ile yenilebileceği yer İstanbul/Fatih’te Sultanahmet Meydanıdır. Meşhur Sultanahmet Köftecisi değişmeyen lezzetiyle müşterilerin tercihi olmaktadır. Aile mekanı olan Meşhur Sultanahmet Köftecisi, geniş mekanı ve güleryüzlü personeliyle müşterilerini yüksek hizmet kalitesiyle misafir etmektedir.

Köftesi ve piyazıyla müşterilerine enfes lezzetler sunan Meşhur Sultanahmet Köftecisi sunduğu kaliteli hizmetin yanında merkezi konumuyla da öne çıkar. Sultanahmet ve Ayasofya Camii’nin karşısında bulunmakta olaran restorant Fatih’in merkezi olan Alemdar’da, Sultanahmet tramvay durağı karşısındadır. Navigasyon kullanılarak da kolaylıkla ulaşılabilen bir konumda bulunmaktadır. Aile işletmesi olan Meşhur Sultanahmet Köftecisi Osmanlı Sultanahmet köfte kültürü kendine has sunumuyla sadece Sultanahmet Meydanında hizmet vermektedir.

Nezih bir mekanda usta eller tarafından hazırlanmış, Sultanahmet Köftesi ve piyaz deneyimi aynı zamanda bir telefon kadar yakın olup paket servis olanağı bulunmaktadır. Haftanın her günü 11.00 -23.00 saatleri arasında sipariş verebilir Meşhur Sultanahmet Köftecisi kalitesini yaşayabilirsiniz. Ayrıca telefonla istediğiniz saatler için rezervasyon yaptırabilir ve Sultanahmet Köftesi keyfi yaşayabilirsiniz. Sultanahmet Köftecisi hakkında detaylı bilgiye https://www.sultanahmet-koftecisi.com linkinden ulaşabilirsiniz.