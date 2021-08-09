Manyetik Tambur ile Üretim Güç Kazanıyor

Manyetik tambur ürünleri, renkli metaller, plastik granüller gibi gevşek karışımlardan metal ve manyetik cisimleri ayırmak ve ayrıştırdığı maddelerin bilgilerini tutmak için kullanılan bir parçadır. Manyetik olan ile manyetik olmayan maddeleri ayrıştırmaya yarar. Makinelerin doldurma hunisine ya da malzemelerin düştüğü bantlı konveyörün arkasına yerleştirilir.

Manyetik Tamburun Çalışma Yapısı

Manyetik tambur kullanımı, bantlı konveyörün bir parçası olmadığından diğer seçeneklere göre çok daha kolaydır. Manyetik tambur paslanmaz yapıda olan bir döner kasa ve ferrit mıknatısları ile donatılmış bir manyetik çekirdekten oluşmaktadır. Bu çekirdek içerisinde neodyum NdFeB mıknatısları bulundurur. Mıknatıslar, tamburun yüzeyinde gerekli manyetik alan oluşturur. Bu sayede metal parçacıklar eksenin dışına çıkartılabilir. Eksenin dışına çıktığında manyetiklik özelliğini yitirerek demanyetize olduğundan metaller kendiliğinden düşer ve ayrılmış metal olamadığından manyetik tamburun ekseninden ilk düşen olur.

Kasa Yapısında Kullanılan Manyetik Tambur

Montaj işlemi çok kolay olduğundan kasa yapımında sıkça manyetik tambur kullanılır. Kasalar, tambur kasasına montajlı halde geldiğinden ayrıyeten sabitleme işlemi gerektirmez.

Dolap Yapısında Kullanılan Manyetik Tambur

Kasa yapısının üst deliğinden ayırma işlemine tabii tutulacak malzeme dökülür. Dolap yapısı, dökülen ve ayrıştırılmış parçaların çıktığı 2 delik barındıracak şekildedir. Fakat boyutlarının isteğe göre üretilebilme imkanı vardır.

İki Katlı Tamburun Yapısı

İki katlı tamburu tasarlarken ferrit mıknatıs ya da çok güçlü olan neodyumdan yapılmış mıknatıslar kullanılabilir.

Manyetik Tamburun Faydaları

Manyetik tamburun faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Manyetik tambur ürünleri, birbirinden farklı mıknatıslar barındırır ve bu mıknatıslar birbirleri ile kullanılabilir.

ürünleri, birbirinden farklı mıknatıslar barındırır ve bu mıknatıslar birbirleri ile kullanılabilir. Ayrım işlemi yapılırken hata oranı neredeyse yoktur.

Her tamburun birbirinden farklı devir hızı vardır. Bu sayede kullanıcı, hızını kendi belirleyebilir.

Neye ihtiyaç var ise ona göre bir kullanım sunar.

Ayrıştırılan metaller, atık sayılan maddelerden olabildiğince az kirlenir.

Manyetik Tambur Çeşitleri

Manyetik tamburun çeşitleri başlıca 3 tanedir. Bunlar aşağıdaki gibidir: