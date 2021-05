Yüz Peelingi Etkili midir?

Herkes cildinin bebeksi yumuşaklıkta olmasını ister. Temizlikte, yumuşaklıkta bebeklerin ciltlerine ne kadar özensek de maalesef cildimiz maalesef sürekli olarak böyle kalamıyor. Cildin temizlenmesi çoğu zaman geçici çözümlerden biri oluyor.

Ancak düzenli olarak yapılan yüz peelingi cildinizin temizlenmesine, aydınlanmasına, yüzünüzün her tarafının eşit renklenmesine ve sivilce siyah nokta gibi istenmeyen oluşumların ciltten uzaklaşmasını sağlar. Ancak her yüz peelingi her ciltte aynı etkiyi göstermeyebilir.

Yüz Peelingi Çeşitleri ve Uygulamaları

Ciltler genel olarak kuru, normal, karma ya da yağlı olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya uygun olarak yüz peelingi seçilmeli ve alınmalıdır. Alınmaması halinde yüzde istenmeyen lekelenmeler oluşturabilir. Yapıldığı madene ya da minerale göre üretilmiş birçok ürün bulunmaktadır. Yüze biraz fazla miktarda uygulanması gereken bu ürünler cilde masaj yaparak uygulanır ve üzerinde ya da kullanma talimatında belirtildiği kadar yüzde bekletilir.

Süresi dolduktan sonra ciltten yavaşça çıkarılır. Yüz peelingi ürünleri daha iyi sonuç vermesi için önceden yıkanmış temiz ciltlere uygulanmalıdır.

