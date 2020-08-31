Epoksi Zemin Kaplama Nedir?

Ekopsi zemin kaplama, zeminin üst yüzeyinin kirlilik, sürtünme, nem, aşırı hava değişiklikleri, yağlama, kimyasal maddeler ve doğal koşullar gibi dış etkenlerden korunması için renkli ve dekoratif malzemelerle kaplanması işlemidir. Epoksi malzemeler kimyasal ve teknik malzemelerdir. Epoksi temin kaplamaların da kullanılan ürünler zemine büyük bir kuvvetle yapılır ve bu sayede son derece etkilidir. Özellikle inşaat sektörün de sabitleme malzemelerinde de yaygın olarak epoksi malzemeler kullanılmaktadır. Epoksi özelliklerinden dolayı iki bileşeni vardır ve konuşma dilinde reçine olarak da adlandırılır. Uygulama öncesin de bu iki bileşen bal kıvamındadır. İnşaat sektörün de, epoksi reçine en çok ahşap, beton ve çeliği sabitlemek ve yapıştırmak için kullanılır. İki bileşen belirli bir oranda karıştırılır ve kısa bir süre sonra reaksiyona girecek ve sertleşecektir. Bu nedenle, malzemeler karıştırıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır. Aksi takdir de taşlaşacak ve kullanılamaz hale gelecektir.

Endüstriyel Zeminlerde Epoksi Yer Kaplaması

Epoksi zemin kaplama genellikle endüstriye ve bütçeye göre değişiklik gösterir. Epoksi zemin kaplaması çoğunlukla sağlık hizmetleri, gıda, paketleme ve ofset baskı endüstrilerin de kullanılmaktadır. Uygulanan teknoloji şirkete ve ekibe göre değişebilir. Epoksi merkez olarak en yaygın uygulamamız çok katmanlı olarak adlandırılan turuncu desenli epoksi reçinedir. Sonrasın da uygulanan epoksi reçine, kendiliğinden yayılan epoksi kaplama dediğimiz şeydir. Yapılacak uygulamanın firma ihtiyaçlarına göre belirlenmesi daha doğru olacaktır.

Epoksi Zemin Kaplama Ne Tür Zeminlere Uygulanmaktadır?

Epoksi zemin kaplaması ağırlıklı olarak otoparklar, fabrikalar, hastaneler, spor sahaları, depolar ve laboratuvarlar da kullanılmaktadır. Epoksi reçinenin kullanılmadığı zemin de yoğun yaya ve araç trafiği varsa betonun dayanımına bakılmaksızın belirli bir süre sonra tozlanmaya başlayacaktır. Zamanla toz giderme, zemin üzerin de küçük çukurlar görünecektir. Hiçbir alan da beton tozunun uzaklaştırılmasına gerek yoktur. Betondaki toz uçarak ürünlere, hammaddelere ve makineler üzerin de birikecektir. Bu, makinenin performansını düşürür ve ürünün kalitesine zarar vermektedir. Birçok yer de bu durum aynı zaman kötü görüntüye sebebiyet vermektedir. Bu nedenle epoksi kaplama yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması tavsiye edilmektedir. Firmamız tecrübeli ve yetenekli ekibi ile zeminlerini en son kullanılan teknoloji ile kaplayarak sizleri bu sorundan kurtarmaktadır ve uzun süre sorunsuz bir zemine kavuşmanızı sağlamaktadır.