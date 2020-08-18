Temlik nedir sözlük anlamı bir mülkü ya da alacağın tüm hakları ile başka birisine devretme verme ve birini bir mülke sahip kılma gibi farklı anlamları bulunmaktadır. Ayrıca bir hakkı başka bir kişiye geçirilmesi şeklinde de tanımlanabilir. Temliki üç çeşidi vardır. Kaza-i temlik, rıza-i temlik ve kanuni temlik olarak isimlendirilmektedir.

Temlik İşlemi Nasıl Yapılır

Temlik nedir ve temliki yapacak olan kişi ile temliki alacak olan kişinin arasında yapacağı sözleşme ile yapılmaktadır. Burada temliki yapılacak alacağın konusu farklı olabilmektedir. Buradan da anladığımıza göre yalnızca var olan alacaklar değil, aynı zamanda ileride doğa bilecek alacaklarda temlik olabilir. Ayrıca alacağın tamamının temlik edilmesi zorunlu değildir. Bir kısmı da temlik edilebilir. Buna da alacağın kısmı temliki olarak adlandırılır.

Kısaca Temlik İşlemi Ne Demek

Kısaca temlik işlemi doğmuş ya da doğacak olan bir alacağın tüm hakları ile başka birine devredilmesidir. Yani alacaklısının değişmesidir de diyebiliriz. Türk Borçlar kanının 183 maddesinde alacaklının bir borç ilişkisinden sahip olduğu alacağının borçlunun rızasına bakmadan alacağını sadece bir sözleşmeye dayalı olarak alacağını tüm hakları ile başka birine devredebilir. Buna da temlik adı verilir.

Temlikin Hukuki Nitelikleri Nelerdir

Temlik nedir ya da temlikin hukuki nitelikleri nelerdir. Bu konuyu maddeleri halinde incelersek ortaya şöyle bir sonuç çıkar.

Alacağın temliki hukuki bir işleme dayalıdır. Niteliği itibari ile hukuka dayalı bir işleme olduğundan dolayı alacağın temliki taraflar sözleşmeye dayalı olarak alacağın tüm hakları ile devredenden devralana geçesini sağlamaktadır. Alacağın devri bir yandan tasarruf işlemi diğer yandan da bir tür borç sözleşmesi olabilmektedir.

Temlik bir tasarruf işlemi olarak sayılır. Temlik işleminde alacağı devreden kişi sahip olduğu tüm haklarını devralana kişiye verir. Bu devir işleminin geçerli olması için de devreden kişinin alacak üzerinde tasarruf yetkisinin olması gerekmektedir.

Alacağın temliki sözleşmeye dayalı olarak yapılmaktadır. Alacağı devreden ve devralana kişi arasında yapılan sözleşme ile yapılmaktadır. Alacağın hakkı devreden kişinin yapacağı tek taraflı hukuki ya da sözleşme ile değil, ayrıca üçüncü kişi yani devralan kişinin de yapacağı sözleşme ile gerçekleşir.

Ayrıca alacağın temliki neden bağlı olarak yapılan bir işlemdir. Aynı zamanda kazandırıcı bir işlemdir. Hukuki bir nedene borçlandırıcı bir işleme dayalıdır. Hukuki sebepler, vasiyetname, sözleşme, ya da kanundan doğan herhangi bir borç olabilir. Alacağın devri de borcu ödemeye veya ifa etmek için yapılmaktadır.

Kaynak; https://aylingostericiler.av.tr/alacak-temliki-nasil-yapilir