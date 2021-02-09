Sote Haber : Teknoloji Haberlerinde Yeni Bir Ses

Promapit Yazılım Hizmetleri’ nin iştiraki olarak 2020 yılında yayın hayatına başlayan Sote Haber teknoloji haberciliğinde yeni bir ses olacaktır.

Bilişim sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeleri bulunan kurucu ortakların vizyonu ile ülkemize bilişim haberciliği konusunda katkı yapma arzusuyla yola çıkmışlardır. Toplam beş kişilik bir yayın ve tasarım ekibi ile ülkemizde ve dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeleri inceleyip yayına hazırlanmaktadırlar.

Yayın önceliğinin her zaman için yerli bilişim firmalarında olacağını belirtiyorlar. Ülkemizin kurtuluşunun bilişim çözümlerini üretmedeki başarısında olduğuna inanan bir ekip olduklarını da ayrıca dile getiriyorlar.

Web sitesi: https://www.sotehaber.com/

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