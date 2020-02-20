IP Santral Distribütörü Nolto

Nolto Bilişim büyümeye devam ediyor. Telekomünikasyon sektöründe hizmet veren Nolto Bilişim, IP Santral, Çağrı Merkezi, Sanal Santral, Bulut Çağrı Merkezi, VoIP Gateway çözümleri sunuyor.

Yeastar, 15 yıldır dünya genelinde 100’den fazla ülkede 200.000’den fazla mutlu müşteriye sahip. Kobiler için gelişmiş Telekom donanımları üreten Yeastar, IP Santral, VoIP Gateway, Bulut Santral, IP FCT, FXS, FXO ürünleriyle teknolojiye yön veriyor.

Yeastar, daha önceki tecrübelerine de dayanarak Türkiye pazarında Nolto Bilişim ile ilerleme kararı aldı.

Yeastar sunduğu ürün özellikleri ve tamamlayıcı servisler ile rakiplerinden ayrılmayı başarıyor.

Yeastar IP Santral ürünleri, rakiplerine oranla daha uygun maliyetli olmasına rağmen, dayanıklılık, esneklik ve kolay kurulum/yönetim özellikleriyle öne çıkıyor.

Nolto Bilişim, sektörde 15 Yılı aşkın tecrübesini Yeastar gücüyle birleştirdi. Daha önce birçok markanın satıcılığını yapan Nolto, bundan sonraki süreçte yoluna distributor olarak devam etme kararı aldı.

Nolto’nun kurucu ortağı, Türkiye’de Telekomünikasyon sektörünün tanınan isimlerden Emre ÖZCAN, yıllardır satışını yaparak, destek verdikleri markanın Türkiye dağıtıcısı olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Nolto, Kurulduğu günden bu yana, Saha operasyonlarında, 10.000 üzerinde bireysel DSL Modem kurulumunu tamamlamıştır.

Bulut Çağrı Merkezi ve Bulut Santral (sanal santral) hizmetleri üzerinde toplamda 20.000 dakikadan fazla ses görüşmesi yapılmış ve bu süreçte taahhüt ettiği %99.9 uptime oranı ile hizmet vermiştir.

Bayi (Re-seller) olarak geçen süreçte, Yeastar, Yealink, Teltonika, Grandstream, Escene, Audiocodes, Xpeech, Sennheiser, Jabra, Teltonika, Tegsoft gibi markaların satış, kurulum ve destek hizmetlerini gerçekleştirmiştir.

Yealink başta olmak üzere çok IP Telefon markasının da satış ve satış sonrası desteğini vermeye devam ediyor.

IP SANTRAL NEDİR?

IP Santral, işletmelerin telefon santrali ihtiyaçlarını, internet ve data hattı üzerinden çözen yeni teknolojilerle donatılmış ses iletişimi teknolojisidir. Analog telefon sistemi için yatırım yapmanıza gerek kalmadan, mevcut bilgisayar data hatları üzerinden iletişim sağlar. Telefon görüşmeleri ve yatırım maliyetlerini büyük oranda azaltır.

IP santraller, masa başı telefon bağımlılığını ortadan kaldırır. Şirket dışından da sanki ofiste gibi çalışmaya olanak tanır. VoIP ve SIP teknolojisi sayesinde, şubelerinizi internet üzerinden birbirine bağlayarak ses ve görüntü iletişiminde büyük tasarruf ve kolaylık sağlar. Şirket içinde kullandınız uygulamalarla da entegre olabilmesi nedeniyle, çağrılara cevap vermek ve arama başlatmak çok daha hızlı bir şekilde olur.

Daha fazla detay almak için Nolto web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.nolto.com